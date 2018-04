Ofenzíva tria dual-SIM Nokií. Laciný dotykáč i klasik v recenzi

Model C2-00 nabídne uživatelské prostředí Series 40 s mnoha přidanými funkcemi. U těchto dvou zařízení se však viditelně šetřilo na použitých materiálech.

O mnoho lépe je na tom o více než tisíc korun dražší výsuvný model C2-06, který si dává na svém zevnějšku hodně záležet. Navíc nabízí systém Touch and Type, tedy kombinaci dotykového displeje a klasické alfanumerické klávesnice. S tímto systémem už jsme se setkali třeba u modelu C3-01 nebo X3.

Plusy a mínusy Proč koupit? výtečná výdrž

prostředí Series 40 (C2-00 a C2-06)

povedený design (C2-06)

nízká cena (X1-01 a C2-00) Proč nekoupit? plastový vzhled (X1-01 a C2-00)

nelze odlišit SIM zvoněním

nižší rozlišení displeje

měkčí pružina u klávesnice (C2-06) Kdy? V prodeji Za kolik? 935 (X1-01), 1 260 (C2-00), 2 380 (C2-06) Kč s DPH

Základem je prostředí Series 40, upravené pro dotykové ovládání. Škoda, že výrobce nepoužil kapacitní displej, který by mnohonásobně zlepšil odezvu. V této cenové kategorii by to byl stále malý zázrak.

Vzhled a konstrukce - žádné překvapení

Nejlevnější model X1-00 působí nejhorším dojmem z celé trojice a ani matné a lesklé plasty na tom nic nezmění. Spíše naopak: ulpívají na nich různé nečistoty a otisky prstů. S nutností leštění si nemá dnes recenzovaná trojka vůbec co závidět. Povedené lemování okolo displeje u modelu C2-00 přidává trochu šmrncu, které pocit lacinosti malinko mírní.

Jinou pohádkou je nejdražší z trojice, který naopak nešetřil chromovanými prvky a nejrůznějšími ornamenty na zadní straně. Ty však nejsou nijak křiklavé, ale naopak spíše přidávají na eleganci.

Naštěstí se u každého z trojice podařilo pořádně přichytit zadní kryt baterie, a tak nikde nic nevrže. Model C2-00 je jedním z nejlehčích telefonů na trhu s hmotností pouhých 74 gramů. V rámci recenze je za ním model X1-01 s 94 gramy a C2-06 s dokonce 115 gramy.

Klávesnice - lepší průměr

Ani u jednoho z telefonů se nedá naštěstí říci, že by klávesnice byla vyloženě podprůměrná. Trochu jsme bojovali s tou na modelu X1-01, která se při psaní lehce prohýbá, což kazí celkový dojem. Nelíbila se nám ani příliš zapuštěná boční tlačítka. U modelu C2-00 to bylo lepší, kdy jsme si pochvalovali jasnou odezvu, a psaní i na relativně malé klávesnici bylo bez problémů. Výrobce zde naneštěstí úplně zapomněl na boční tlačítka pro regulaci.

Trochu nejistí jsme ohledně vysouvací konstrukce modelu C2-06, u něhož je pružinka až příliš měkká. To může být problém s přibývajícími měsíci či lety používání, kdy se mechanismus ještě více opotřebuje. Postěžovat si musíme i na fakt, že vrchní řada tlačítek na klávesnici je až příliš nalepená k dolní části telefonu, do níž budete minimálně zpočátku narážet.

Tlačítka jsou hodně vystouplá a zbylo mezi nimi místo i na velké mezery. Pokud pomineme výše zmiňovaný fakt, v pohodlnosti psaní se řadí k lepšímu průměru. Pod displejem se nachází pouze dvě tlačítka zeleného a červeného telefonu, zbytek operací musíte zvládnout přes dotykový displej. Na boku přístroje je možná až příliš nízko umístěno miniaturní posuvné tlačítko pro odemknutí displeje.

Displej a výdrž baterie - zázraky se dějí

Oba nejlevnější telefony mají rozlišení pouhých 128 × 160 pixelů při úhlopříčce 1.8 palce, což je i v této kategorii v dnešní době trochu málo. Rastr je tak velmi patrný a hrozné jsou rovněž pozorovací úhly. Podstatné zlepšení přichází až s modelem C2-06, který nabídne rozlišení 240 × 320 pixelů s úhlopříčkou 2,6 palce. Škoda jen nevýrazných barev a zejména použitého rezistivního displeje, který není příliš citlivý na dotyk. Kapacitní technologii při ceně zařízení lehce nad dva tisíce by však čekal málokdo.

Zázraky se naopak dějí v případě výdrže baterie, a ačkoliv telefony musí živit dvě antény současně, dva nejlevnější telefony přežily bez nabíječky téměř celý týden. Dražší kolega se odporoučel až po více než čtyřech dnech. To vše zhruba při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu hudby.

Přepínání na úrovni

Jak už bývá zvykem, obě SIM karty dokážou být na příjmu současně. Ta druhá je nedostupná pouze ve chvílích hovoru na jedné kartě. Bohužel nelze odlišit jednotlivé SIM karty podle různého zvonění, vše se nastavuje centrálně. Naopak si můžete vybrat, která z karet bude primární nebo před každou akcí zvolit, přes jakou SIM kartu se má úkon provést.

Pokud potřebujete rozlišit mezi jednotlivými SIM v různých výpisech, vždy je zobrazena malá informativní jednička nebo dvojka na konci řádku. Trochu jsme si posteskli nad nemožností nastavit například první SIM kartu vždy pro hovory a druhou pro SMS. Buďto si pokaždé vyberete nebo vše bude zařizovat primární SIM karta.

V případě modelů C2-00 a C2-06 je slot pro druhou SIM kartu umístěn pod záslepkou na boku telefonu, takže je možné vyměňovat kartu i za běhu. Naopak model X1-01 má obě karty umístěné tradičně pod baterií.

Funkce - od všeho něco

Model X1-01, který je vybaven pouze uživatelským prostředím Series 30, nabídne o několik funkcí méně, ale nezklame vás po stránce telefonního seznamu či zpráv . Naopak vyšperkované prostředí Series 40 umožňuje daleko větší míru personalizace a disponuje větší paletou aplikací. Na druhé straně i model X1-01 nepostrádá veškeré potřebné organizační funkce.

Rychlost dnes recenzovaného tria je při průchodu nabídkami dobrá a žádného výraznějšího zadýchávání jsme se nedočkali. Při náročnějších operacích si však minimálně u Series 40 chvilku počkáte.

Ačkoliv model X1-01 nedisponuje fotoaparátem a microUSB portem, přidává namísto toho alespoň svítilnu. Bohužel microUSB port u zbylých dvou telefonů nelze použít pro jejich dobíjení.

Z datových funkcí se blýskne pouze model C2-06, který jako jediný zvládá technologii EDGE. Naprostou tragédií jsou snímky pořízené z modelu C2-00 a VGA fotoaparát je zde skutečně pouze do počtu. Opět razantní zlepšení nastává u nejdražšího telefonu s 2 Mpix fotoaparátem, který si velmi slušně poradil s exteriéry, ale už byl krátký na snímky bližších předmětů.

V horní řadě jsou snímky z C2-06 a ve spodní C2-00.

Konkurence - o krok napřed

Testované Nokie jsou levné, fungují a vyjma nejlevnějšího modelu jsou to pohledné přístroje. S ohledem na cenu je i zpracování na slušné úrovni.

Ze současných konkurenčních modelů stojí za zmínku Samsungy E2652W nebo C6112. Ty se však s cenou pohybují mezi dvěma až třemi tisíci. Pokud byste chtěli více ušetřit, zkuste se pohlédnout po modelech jako je My Phone 3010, Alcatel OT-255D nebo nejlevějším ZTE R221, prodávaném za necelých sedm set korun. Nesmíme zapomenout ani na Nokii C2-03, která je prakticky dvojčetem dnes recenzovaného modelu C2-06.

Nokia X1-01 Nokia X1-01 je telefon pro 2 SIM karty, ale na našem trhu nebude k dispozici. Každou ze SIM karet lze libovolně pojmenovat, dát jí specifické logo a zvláštní vyzvánění. Telefonovat lze pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz). Cena: 1 290 Kč

Nokia C2-06 Touch and Type Nokia C2-06 představuje první dotykový mobil od Nokie, který zvládá provoz se dvěma SIM kartami současně. Jde však o low-end , fotit lze pouze dvoumegapixelovým fotoaparátem bez blesku. Vysouvací klávesnice má běžné rozlišení 3 × 4 klávesy. Cena: 2 300 Kč