Odzvonilo pevným linkám na Slovensku?

Pozornost mobilních operátorů se v poslední době stále více zaměřuje na uživatele pevných linek. Ceny za volání do pevných sítí proto rapidně klesají a mnohdy začíná být volání z mobilu na pevnou levnější než při hovoru z klasického telefonu.

Existují ale i zákazníci, kteří svůj stolní telefon opustit nechtějí – ať už ze zvyku, či odporu k novým technologiím. Právě na ně se nyní zaměřil slovenský mobilní operátor Orange.

Orange začal od 14. února nabízet nové paušální tarify Domov 45 a Firma 55, které jsou ve všech směrech levnější než nejpoužívanější tarify Slovak Telecomu Standard a Business Standard. K tarifům nabízí možnost koupě stolního mobilu za dotovanou cenu 390 Sk.

ST standard vs. Domov 45 a Firma 55

V souhrnu všech cen a poplatků vyjde u ST levněji pouze zřízení telefonní stanice. Zatímco aktivace mobilního paušálu přijde na 99 Sk, zavedení pevné linky je za symbolickou jednu korunu. Za stejnou částku nabízí ST i bezdrátový telefon podporující mj. službu zobrazení čísla volajícího na displeji (CLIR). Za službu CLIR zaplatí zákazníci ST opět jednu korunu. U Orange si můžete pořídit dotovaný stolní mobil a to za 390 Sk. Služba CLIR je na něm dostupná zdarma.

Podstatnější než počáteční náklady, které se liší jen v desítkách korun, jsou ceny za volání. Zde vede jednoznačně Orange. Mobilní operátor se při tvorbě svého tarifu nechal vesměs vést nabídkou ST a řada položek v ceníku volání je tak levnější o deset haléřů. Desetníkový rozdíl platí při volání na pevné linky a do sítě slovenského Eurotelu.

Podstatnější úspory nabízí Domov 45 a Firma 55 při volání do sítě Orange a hovorech do zahraničí. Měsíční poplatek u mobilních paušálů je o deset korun nižší. Lákadlem pro přechod z pevné linky může být i větší počet volných minut, které lze využít nejen pro volání do vlastní sítě. Více naše tabulka.

ST Standard Domov 45 Paušál 249 Sk 239 Sk Volné minuty 30 do ST 45 do ST a Orange Orange (prac. dni. 8 - 18 h.) 8,60 Sk 7,90 Sk Orange (mimo špičku) 5,00 Sk 2,90 Sk Eurotel (prac. dni. 8 - 18 h.) 8,60 Sk 8,50 Sk Eurotel (mimo špičku) 5,00 Sk 4,90 Sk ST / UTO (prac. dni. 7 - 19 h.) 1,90 Sk 1,80 Sk ST (prac. dni. 7 - 19 h.) 4,10 Sk 4,00 Sk ST / UTO (mimo špičku) 1,20 Sk 1,10 Sk ST (mimo špičku) 1,90 Sk 1,80 Sk ST / UTO (víkendy a svátky) 1,00 Sk 0,90 Sk ST (víkendy a svátky) 1,50 Sk 1,40 Sk Pevné sítě EU 8,80 - 9,60 Sk 4,20 Sk Mobilní sítě EU 16,50 Sk 9,20 Sk Ostatní země 12,00 - 65,00 Sk 8,30 - 38,90 Sk

ST Bus. Standard Firma 55 Paušál 349 Sk 339 Sk Volné minuty 0 55 Slovensko+EU Orange (prac. dni. 8 - 18 h.) 8,60 Sk 7,90 Sk Orange (mimo špičku) 5,00 Sk 2,10 Sk Eurotel (prac. dni. 8 - 18 h.) 8,60 Sk 8,50 Sk Eurotel (mimo špičku) 5,00 Sk 4,90 Sk ST / UTO (prac. dni. 7 - 19 h.) 1,90 Sk 1,80 Sk ST (prac. dni. 7 - 19 h.) 3,60 Sk 3,50 Sk ST / UTO (mimo špičku) 1,20 Sk 1,10 Sk ST (mimo špičku) 1,90 Sk 1,80 Sk ST / UTO (víkendy a svátky) 1,00 Sk 0,90 Sk ST (víkendy a svátky) 1,50 Sk 1,40 Sk Pevné sítě EU 5,90 Sk 4,20 Sk Mobilní sítě EU 11,90 Sk 9,20 Sk Ostatní země 9,90 - 59,90 Sk 8,30 - 38,90 Sk

Domov 45 vs. ST Pohoda

Paušál ST Standard využívá převážná většina bytových stanic. Od loňských Vánoc je ale v nabídce Telecomu relativně zajímavý tarif ST Pohoda. Pohoda je určena převážně těm, kteří volají v rámci pevné sítě a mají rádi dlouhé hovory. Volání na pevnou je oproti Domovu 45 podstatně levnější, levněji vyjdou i hovory do zahraničí.

ST Pohoda Domov 45 Paušál 299 Sk 239 Sk Volné minuty 0 45 do ST a Orange Orange (prac. dni. 8 - 18 h.) 8,60 Sk 7,90 Sk Orange (mimo špičku) 5,00 Sk 2,90 Sk Eurotel (prac. dni. 8 - 18 h.) 8,60 Sk 8,50 Sk Eurotel (mimo špičku) 5,00 Sk 4,90 Sk ST / UTO (prac. dni. 7 - 19 h.) 1,90 Sk 1,80 Sk ST (prac. dni. 7 - 19 h.) 3,90 Sk 4,00 Sk ST / UTO (mimo špičku, soboty) 1 Sk za hovor 1,10 Sk ST (mimo špičku, soboty) 1 Sk za hovor 1,80 Sk ST / UTO (neděle a svátky) zdarma 0,90 Sk ST (neděle a svátky) zdarma 1,40 Sk Pevné sítě EU 3,90 Sk 4,20 Sk

Je v ČR levnější mobil, nebo pevná linka?

U nás nabízí zvýhodněné volání na pevnou Eurotel a T-Mobile. Balíček Eurotelu TOP Pevná stojí 150 Kč (178,50 Kč s DPH), nabízí 150 minut hovoru na pevnou linku a lze jej aktivovat ke všem běžným tarifům. T-Mobile v rámci služby Pevná+ za měsíční příplatek 49 Kč (58,31 Kč vč. DPH) umožňuje volat na pevnou za 1 Kč. Oskar speciální nabídku nemá, zákazníkům nabízí jednotnou cenu volání do všech sítí. "Jedním z důvodů zavedení tohoto modelu bylo také plánované zavedení přenositelnosti mobilního čísla," uvedl tiskový mluvčí Oskara Petr Šindler.