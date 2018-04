Pro mobilní závisláky vymysleli „odvykací smartphone“

Vypadá to jako parodie, ale ve skutečnosti jde o reálný projekt prezentovaný na výstavě „#Offline – Design for the (Good Old) Real World“ ve Vídni, který se dost možná brzy dostane i do prodeje. Vytvořil ho místní designér Klemens Schillinger v celkem pěti podobách. Pojmenoval ho Substitute Phone, v překladu „náhradní mobil“.



V podstatě jde o plastový obdélník připomínající svým tvarem smartphony, který má místo obrazovky sérii kuliček, přes které můžete přejíždět prsty. Jsou zde vyskládané záměrně tak, aby simulovaly tahy po displeji - vertikálně, horizontálně i šikmo. Každý model má však pouze jednu sadu kuliček vyskládanou v daném směru.

Myšlenka je prostá, dostanete do rukou zkrátka něco s tvarem smartphonu, po čem můžete přejíždět prsty bez toho, aniž byste skutečně zabíjeli čas v nějaké aplikaci na mobilu. Bohužel je třeba si vybrat vždy jeden z oněch pěti „modelů“, zatím neexistuje žádný univerzální.

Ačkoliv se výše popsané „zařízení“ zdá spíše jako vtip než reálná věc, Schillinger už připravuje výrobu a prodej Substitute Phonu na vlastních stránkách, kde si pro to zařídil sekci internetového obchodu. Za kolik a kdy bude tuto zvláštní pomůcku na léčení našich smartphonových závislostí prodávat, bohužel netušíme.

Substitute Phone nám trochu připomíná jeden podobný projekt s názvem noPhone, který byl ovšem čistou parodií. Ačkoliv se také prodával, šlo zkrátka a jednoduše o kus plastu ve tvaru telefonu, který nic neumí a k ničemu neslouží (více si přečtěte v článku Nerozbitný, zcela vodotěsný, nevyžadující baterii. Takový je noPhone).