Odsunul nejlepší Samsung iPhone 4S, nebo problémy s novým Androidem?

Jakmile Samsung oznámil posunutí premiéry Samsungu Galaxy S III (pokud se tak novinka bude jmenovat), hned se světem začala šířit lavina spekulací, proč tomu tak je. Nutno podotknout, že chystaný top model Samsungu naváže na velmi úspěšný model Galaxy S II, který jako jediný mobil na světě dokáže minimálně v prodejích konkurovat iPhonu. Proto je takový zájem o jeho nástupce.

Oficiální zdůvodnění je samo o sobě logické: Samsung chce po vzoru Applu zkrátit dobu mezi představením a zahájením prodeje. Apple iPhone se od premiéry začíná prodávat v řádu dnů a Samsung plánuje podobnou strategii.

VIDEO: Ukázal Samsung v oficiálním videu připravované Galaxy S III? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mobilním světem se ale šíří další možné důvody odložení premiéry. I v jejich případě hraje hlavní roli konkurenční iPhone.

První spekulací, proč Samsung posouvá představení, je možná až triviální důvod. Chce pro svůj top model exkluzivní pozornost a bojí se, že by v záplavě novinek z veletrhu MWC v Barceloně mohl zapadnout. Jenže to by platilo jen v tom případě, kdyby novinka nebyla příliš zajímavá, což se ale neočekává.

Druhá a mnohem pravděpodobnější spekulace odkazuje na iPhone 4S. Ač nový iPhone přinesl jen minimum inovací a ve své podstatě byl zklamáním, tak se prodává skvěle. Dokonce lépe, než jakýkoliv iPhone před tím. Apple vlastně s jediným modelem získal pozici světové jedničky na poli smartphonů. A to se na významném čínském trhu začal prodávat až před pár dny. Je tedy možné, že Samsung chce počkat na opadnutí zájmu o iPhone 4S, které by se v druhém čtvrtletí roku mohlo dostavit.

I v další spekulaci má prsty Apple. Ten na žádných veletrzích nevystavuje a nové modely představuje na vlastních akcích. Podobně to s klíčovými novinkami dělají i další výrobci, tradičně třeba Nokia. I když ta se na veletrhy v posledních letech zase vrací. Uvedení modelu ve vhodný čas pomůže novince zajistit větší mediální pozornost. Na druhou stranu, i kdyby Apple představil nový iPhone na některém z veletrhů (i kdyby to byla přehlídka špekáčků či párků), o ničem jiném se mluvit nebude. A stejně tak by jistě zazářil na veletrhu i nový Samsung.

Bláznivější teorie spekulují o tom, že Samsung se dopátral chystaných inovací v další generaci iPhonu, a tak musel celý přístroj přepracovat. Ostatně dříve většina novinek Samsungu unikala s předstihem na veřejnost, o Galaxy S III se naopak mnoho neví. Znám není ani design.

Poslední možností odložení, o které se spekuluje, je situace okolo nové verze operačního systému Android. Verze ICS (Ice Cream Sendwich) je zatím nasazena v jediném přístroji Galaxy Nexus. Ostatní aktuální modely všech výrobců avizují start prodeje se starší verzí systému Android Gingerbread. A nejistě slibují následnou aktualizaci na novější verzi ICS. Problémy jsou prý s odladěností, ač systém ICS funguje v Galaxy Nexus docela slušně. Ale to nemusí platit u jiného hardwaru, především u čtyřjádrových systémů, mezi které by měl spadat i nový Samsung Galaxy S III.

Ať je to tak nebo tak, letošní léto bude velmi horké. Novinky Samsungu a Applu se na trhu potkají v mnohem bližším rozestupu, než tomu bylo v minulém roce.