Odstupující šéf Nokie: Dát do mobilu Android je jako čůrat si do kalhot pro zahřátí

Podle Vanjokiho je používání operačního systému Android pro výrobce pouze krátkodobým řešením jistého problému, v dlouhodobém měřítku ale jeho použití prý přinese více problémů než užitku. "Výrobci jsou jako finští chlapci, kteří si v zimě načůrají do kalhot, aby se zahřáli," řekl v rozhovoru pro Financial Times. Krátkodobá úleva je následována ještě většími nesnázemi.

Odstupující šéf divize chytrých telefonů míní, že Android vyrovnává rozdíly mezi jednotlivými výrobci a ti tak ztrácejí svou identitu a konkurenční výhodu. Názory odborníků se různí. Někteří tvrdí, že použití Androidu by zvýšilo zisky Nokie. Firma totiž ročně utrácí desetinu svých příjmů na výzkum a vývoj. Velkou část z toho spolkne vývoj Symbianu.

Jiní ale s Vanjokim souhlasí. Tvrdí, že spolehnout se na Android povede k dlouhodobé nízké ziskovosti výrobců, jelikož uživatelé neuvidí rozdíl mezi jednotlivými značkami. Ty totiž budou nabízet stejnou uživatelskou zkušenost.

Jenže Vanjoki tak trochu káže vodu a pije víno. Sama Nokia nedávno vydělila Symbian do samostatné společnosti a byla by ráda, aby jej také využívalo více výrobců, kteří by přispěli k jeho rozvoji. Stejně jako Android je i Symbian Open Source systém. Ani Meego jako budoucí špičková platforma Nokie není žádný proprietární systém, Intel ho rozšíří do řady zařízení všemožných značek.

Navíc snad žádný výrobce na Android v chytrých telefonech stoprocentně nespoléhá. Možná jen Motorola ho má jako jedinou volbu, další velcí výrobci nabízejí alternativy. Sony Ericsson sice také vsadil na Android, ale stále v jeho nabídce najdeme modely s Windows Mobile a Symbianem. Navíc se dá očekávat, že výrobce neodolá novým Windows Phone 7. Podobně na tom bude LG, pro které pravděpodobně budou nová mobilní Windows hlavním operačním systémem.

Samsung pak kromě Androidu a Windows nabízí i vlastní operační systém Bada. A u HTC se na nová mobilní Windows taktéž již třesou. Když do toho započítáme nedávnou koupi Palmu firmou HP, Apple a jeho iPhone a telefony BlackBerry, opravdu nám nepřijde, že by v současné době nebo blízké budoucnosti měly být všechny chytré telefony stejné a jen Nokia by nad tím vším čněla jako námořní maják v mlze nad útesem.