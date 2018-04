Odstraňte neduhy své Nokie několika jednoduchými aplikacemi

Mobilní telefony Nokia s operačním systémem Symbian patří na českém trhu k nejvýkonnějším. I přes špičkové parametry, byly v některých modelech opominuty naprosto základní možnosti. V dnešním článku si představíme aplikace, s jejichž pomocí bude váš mobilní telefon takřka kompletní.

AlarmPro: Nechte se budit opakovaně

Jedna z nevýhod četného množství chytrých Nokií, na kterou si uživatelé stěžují prakticky nejčastěji, je přítomnost neopakovaného budíku. Jde však o problém, který je vyřešitelný jednoduchou aplikací AlarmPro. Po jejím spuštění si můžete nastavit libovolný počet alarmů na určitý den a minutu, připojit krátký text a vybrat si budící píseň z hudebních souborů, které jsou uloženy ve vaší paměti. Jestliže se rozhodnete nastavit budík s periodickým opakováním, stačí zadat základní čas, interval mezi jednotlivými buzeními, opět krátký text a vybranou zvukovou nahrávku.

Třetí položkou programu je také nabídka „By Day“, v rámci které lze zaktivovat alarmy jen na určité dny (například buzení jen od pondělí do pátku). Program AlarmPro bohužel není freeware a není k dispozici ani jeho demoverze. V porovnání s jinými opakovanými alarmy se však podle našeho názoru jedná o jednu z nejlepších aplikací svého druhu.

Výrobce: Intellsys s.r.l. Ke stažení: komerční – 14.99 USD – asi 300 Kč Podpora: Symbian S60 Plusy: jednoduchost, jeden z mála spolehlivých alarmů pro mobilní telefony Mínusy: vysoká cena, nedostupnost demoverze

Alon MP3 Dictaphone: Nahrávejte své hovory

Uživatelé si povětšinou po rozbalení svého nového smartphonu nejvíce stěžují na nemožnost zaznamenávat nahrávky delší jedné minuty. Nejen tento problém vyřeší symbianová aplikace s názvem Alon MP3 Dictaphone. Nejenže budete moci zaznamenávat libovolně dlouho (v rámci volné kapacity paměti), ale program dokáže nahrávat i vaše telefonní hovory. Stačí nastavit kvalitu a audioformát (WAV, AMR, MP3), spustit automatické nahrávání a aplikaci minimalizovat. Jakýkoliv odchozí i příchozí hovor bude posléze uložen do paměti vašeho telefonu nebo paměťové karty.

Jak je z názvu programu patrné, jedná se vedle diktafonu zároveň i o MP3 přehrávač. V poměrně propracovaném grafickém prostředí proto můžeme pracovat s většinou hudebních souborů v paměti (přehrávat, pod položkou Equalizer monitorovat zvukovou kvalitu, sestavit si vlastní playlist). Jedná se sice o placenou a poměrně drahou aplikaci, v poměru s výkonem a celkovou propracovaností lze však Alon MP3 Dictaphone jen doporučit.

Výrobce: Alon Software Ke stažení: demoverze, komerční - 24.95 USD – asi 500 Kč Podpora: Symbian S60 Plusy: pěkné grafické prostředí, možnost nahrávat telefonní hovory, propracovanost, dostupná demoverze Mínusy: vyšší cena

NTorch Lite: Posviťte si před sebe

Říkali jste si někdy, že by mohl mít blesk na zadní straně telefonu i jiné využití, nežli jen pro fotografování? Program NTorch Lite jedno takové přináší. Po spuštění této velmi jednoduché aplikace se totiž diodový blesk vašeho mobilu promění v kapesní lampičku. Jednoduše si tak v noci můžete posvítit na klíče nebo na cestu. Dioda bude svítit do doby, než stisknete tlačítko „Turn Off“. Druhá ze dvou funkcí, kterou NTorch Lite podporuje, je SOS mód, pomocí kterého uvedete světlo do blikajícího režimu.

Výrobce: OTStudio Ke stažení: komerční - 5.49 Eur – asi 160 Kč Podpora: Nokia N73 a N80 Plusy: možnost využití blesku i jiným způsobem Mínusy: placená aplikace

ParkingBuddy: Kdy vyprší parkovací čas?

Ačkoliv tvůrci programu ParkingBuddy sestrojovali tuto aplikaci pro odpočítávání zbývajícího času do vypršení limitu parkovacích hodin, lze ji použít prakticky v jakékoliv situaci. Po spuštění jednoduchým způsobem nastavíte šestimístné číslo ve formátu HH:MM:SS (maximálně čtyřiadvacet hodin) a stisknete tlačítko start. Po vypršení časového limitu zazní z telefonu takový signál, že ho dozajista uslyší i kolemjdoucí, kteří budou desítky metrů od vás.

Výrobce: 3D Arts Ke stažení: demoverze, komerční - 6.99 USD – asi 150 Kč Podpora: Symbian S60 Plusy: spolehlivý program pro odpočítávání s času se zvukovým alarmem, dostupná demoverze Mínusy: placená aplikace, nemožnost volby vlastního zvukového alarmu

Mobile Search: Prohledejte svůj telefon od A do Z

Máte svůj mobilní telefon doslova zahlcený nejrůznějšími obrázky, hudebními soubory nebo kupříkladu elektronickými knihami? Pak se vám již určitě naskytla situace, ve které byste rádi vyhledali určitou položku v paměti podle klíčového slova. Program s výstižným názvem Mobile Search prohledá váš telefon po zadání libovolného slova nebo jeho části doslova skrz na skrz. V nastavení je možné zvolit prohledávání zpráv, e-mailů, poznámek v kalendáři, kontaktů, textových souborů nebo souborů všech zbývajících formátů.

Výrobce: Odendahl SEPT-Solutions Ke stažení: demoverze (S60, S60 3rd, S80), komerční - 14.99 Eur – asi 450 Kč Podpora: Symbian S60, S80 a UIQ Plusy: aplikace prohledává paměť telefonu skutečně velmi podrobně, dostupná demoverze Mínusy: placená aplikace

Stopwatch: Konečně pořádné stopky

Jestliže rádi sportujete a chlubíte se svými rekordními časy v nejrůznějších disciplínách, stopky ve vašem mobilním telefonu nemohou za žádnou cenu chybět. Po spuštění aplikace Stopwatch odstartujete měřič přesný na setiny sekundy stisknutím jediného tlačítka. Během doby, ve které stopky poběží, můžete pomocí tlačítka „Split“ zaznamenat až čtyřicet různých mezičasů.

V tabulce pod měřičem se posléze objeví nejen přesné určení jednotlivých mezičasů, ale i intervaly mezi nimi. Tato aplikace je jako jediná v dnešním přehledu určená pro platformu Java. Zařadili jsme ji díky tomu, že dokáže hravě konkurovat i stopkám pro operační systém Symbian. Vzhledem k faktu, že je nabízena zdarma, nebrání nic v jejím vyzkoušení.

Výrobce: Tevero Ke stažení: freeware Podpora: Java MIDP 2.0 Plusy: aplikace je freeware, možnost zaznamenávání mezičasů, jednoduchost Mínusy: nepodporuje ukládání zaznamenaných časů, není určená pro OS Symbian

AutoLock: Nenechávejte své klávesy odemčené

Určitě se vám to již alespoň jednou stalo. Zapomněli jste si zamknout klávesnici u svého mobilního telefonu a nedopatřením jste vytočili neznámé číslo nebo poslali nechtěnou textovou zprávu. Jelikož většina chytrých telefonů Nokia nepodporuje funkci automatického zamykání kláves, přijde program AutoLock dozajista vhod. V nastavení si stačí zvolit dobu, po které má být klávesnice uzamčena a aplikaci následně minimalizovat. Interval může být v rozmezí od 10 do 240 sekund.