ODS nabízí nejslavnější Paroubkovy výroky jako vyzvánění do mobilu

Co na to ČSSD? Považuji nové stránky ODS za velmi zdařilou výpověď o intelektuálním stavu strany, která dlouhou dobu platila za "stranu idejí".



Nejen těmito stránkami, ale i dosavadním průběhem kampaně ODS, kdy se její lídr Mirek Topolánek učí novým sportům, jachtaří či se její lídři svlékají do plavek, a to vše v době hospodářské krize, kdy tisíce lidí přicházejí o zaměstnání, ODS ilustruje svoji politiku. ODS si prostě dělá srandu nejen z politiků ČSSD, ale především z voličů.



Zkrátka ODS tak dostává zcela novou náplň: Občanská demokratická sranda.



Petr Dimun, vedoucí sekce PR a marketingu ČSSD