Bohužel odprásknout procesor hned v té nejvyšší modelové řadě v zařízení Palm m505 je trochu drahá sranda, ale budiž, může se stát.

Je to odstrašující případ toho, co se může stát a jak to může tragicky dopadnout. Sám nevím, jak se po takové havárii řeší záruční podmínky. V tomto případě se obávám, že porušením "plomby" nebo otevřením Palma se tato záruka ruší, jinak by měl Palm Computing Inc. tento vadný kus vyměnit, či opravit.

V tomto případě se jednalo o úplně první sérii nových Palmů m505, určených pro asijský trh. Zřejmě nebylo ještě vše "vychytáno", a tak to odnesl procesor Motorola DragonBall VZ na frekvenci 33 MHz.