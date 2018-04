Odpovědi na nejčastější otázky aneb "Co jsem udělal špatně?" Situace: Zadal jsem aktivační kód, který jsem od Vás dostal. Po té chtělo moje HPC restartovat,tak jsem to udělal.

Odpověď: Správně, po zadání aktivačního kódu dojde změnám v HPC a je třeba provést restart systému. Tento se provádí resetovacím tlačítkem. Situace: Po té se HPC zakouslo a napsalo nějakou hlášku, že asi něco bylo změněno.

Odpověď: Není důvod, proč by se počítač měj sám od sebe zakousnout. Pokud se objevilo hlášení, že jméno uživatele bylo změněno, není to chyba, ale ochrana programu proti kopírování. Pokud je jméno uživatele změněno (třeba i jen upraveno), program to zjistí a přeruší svůj běh. Situace: Udělal jsem tedy úplné vymazáni (vyndal baterie).

Odpověď: Domníváme se, že v 98% případů není nutné provádět úplné vymazání. K restartu systému stačí tlačítko reset. Situace: A češtinu znovu nainstaloval ...

Odpověď: Postupoval jste správně. (Poznámka: Ještě výhodnější postup je provedení obnovy celého počítače ze zálohy. Při obnovení obnovíte aktivovanou češtinu; tedy za předpokladu, že jste provedli zálohu aktivované češtiny.) Situace: ... a zadal aktivační kód, ale ten kód (z minula) nefungoval.

Odpověď: Pro každou instalaci, je třeba nová aktivace. Aktivační kód lze použít jen jednou. Situace: Posílám tedy znovu registrační formulář.

Odpověď: Správný postup. Situace: Nebudu s HPC nic dělat než přijde nový aktivační kód.

Odpověď: S HPC můžete normálně pracovat, pouze se vyhněte tomu, aby HPC bylo třeba zcela vymazat a pak češtinu opětovně instalovat.