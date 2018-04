Odpověď ministra informatiky uživatelům internetu

Počátkem měsíce zaslali členové a příznivci Sdružení Internet pro všechny a Sdružení občané proti zdražování telefonu stížnost ministrovi informatiky Vladimíru Mlynářovi a předsedovi ČTÚ Davidu Stádníkovi. Předmětem stížnosti byla zejména pomalost hledání nových modelů připojení k Internetu. Aby mohlo být naplněno příslušné ustanovení Akčního plánu eEurope+2003 o levném a dostupném internetovém připojení pro většinu domácnosti v České republice do 1.10.2003, bylo ve stížnosti dále požadováno vydání rozhodnutí o neprodleném zavedení paušálního zpoplatnění u dial-up připojení a regulaci velkoobchodních cen u ADSL dle úrovně v EU. Dnes jsme dostali z ministerstva informatiky odpověď, ve které se ministr Mlynář zavazuje k zavedení paušálního poplatku za vytáčené připojení k Internetu a slibuje, že udělá vše pro to, aby tento závazek mohl být do konce roku splněn.

Zde je doslovné znění odpovědi, kterou obdržel každý signatář stížnosti:

V Praze dne 26. května 2003 Č. j. 631/0099/03

Vážení, dovolte, abych využil příležitosti vyjádřit se k petiční stížnosti, kterou jsem obdržel. Levný a dostupný internet je prioritou Ministerstva informatiky a podmínkou k uskutečnění projektů, na kterých pracujeme. Legislativními změnami se proto snažíme nastavit takové právní prostředí v České republice, které povede k posílení konkurence na telekomunikačním trhu a jako jinde v Evropě k poklesu cen za informační a telekomunikační služby. Prostřednictvím zástupců v představenstvu Českého Telecomu pak prosazujeme takové změny ve vedení firmy, které budou znamenat její tržnější přístup a větší flexibilitu ve vztahu k požadavkům zákazníků. V souvislosti s reformou veřejných financí a vstupem České republiky do Evropské unie dojde bohužel v oblasti telekomunikací ke zvýšení sazby DPH k 1. 1. 2004. Jedná se o krok nepříjemný, nicméně nutný a dlouho očekávaný. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že očekávám zavedení paušálního poplatku za vytáčené připojení k internetu, a to do konce tohoto roku, tedy dříve, než se zvýšení DPH na cenách projeví. Využiji všech svých pravomocí k tomu, aby Český Telecom tento závazek dodržel.

Vladimír Mlynář

ministr informatiky