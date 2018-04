Odposlouchávání upravenými mobily již odzvonilo

Představte si, že vaše společnost vede tajné rozhovory o koupi jiné firmy, když vtom vám obchod před nosem vyfoukne váš hlavní konkurent, přičemž je očividně informován o podrobnostech vyjednávání. Pokud poté zahájíte rozsáhlé vyšetřování, ukáže se, že viník nevypadá nijak hrozivě, ale o to je nebezpečnější: je jím totiž mobil, který se „náhodou“ povaluje v rohu pokoje, leží za květinou v květináči nebo je přilepen na spodní straně desky stolu.

Každý telefon se po malé úpravě může stát kvalitní “štěnicí“, odposlouchávacím zařízením. Když po takové úpravě majitel telefonu odkudkoliv zavolá, telefon, který nezvoní a má vypnutý displej, se automaticky aktivuje a jeho mikrofon začne snímat okolní zvuky. Již jsme psali o telefonech Dancall, které se lze snadno podobným způsobem upravit.

"Kouzlo odposlechu telefonem spočívá v tom, že vypnutý mobil vypadá nenápadně,“ říká Ben Te'eni, spoluzakladatel izraelské společnosti Netline Communications Technologies, která vyvinula Cellular Activity Analyzer, zařízení pro detekci činnosti mobilních telefonů.

"Lidé telefonům věří, ale neuvědomují si, že upravený telefon může být zároveň vysílačem, který vás v závislosti na výkonu baterie několik dní spolehlivě odposlouchává. Pokud je napojen na elektrickou síť, může se stát dokonce vaším stálým nevítaným hostem. Náš detektor odposlouchávání ignoruje signál telefonů, které se v daném prostoru objevují často, a má je nahlášeny jako spolehlivé," řekl agentuře Reuters Ben Te'eni.

Cellular Activity Analyzer využívá toho, že telefony se pravidelně hlásí základnovým stanicím. Pokud zařízení, umístěné třeba do zasedacího sálu, zachytí neznámý telefon, vizuálně a zvukově vás na tuto skutečnost upozorní. Analyzér lze do místnosti umístit před důležitým jednáním, a ověřit tak, zda do ní předem nebyl umístěn odposlouchávací telefon. Podobně po jednáních lze umístěním analyzéru ověřit, zda v prostorech firmy nenechal „štěnici“ některý z hostů.

Analyzér je postaven na základě kapesního počítače, jehož úkolem je monitorovat všechny rádiové aktivity mobilních telefonů v okolí (může se jednat o kancelář, ale třeba také o zahradu). Každý přenos je v reálném čase ohlášen, analyzér zárověň vytvoří zprávu o přihlášení telefonu do sítě, která obsahuje údaje o začátku a konci přenosu, typu přenosu a o intenzitě signálu.

Zakladatelé společnosti Netline Communications Technologies sloužili v izraelské armádě, poté založili svou firmu. Ta se zabývá také výrobou rušiček signálu mobilních telefonů, které se používají jednak jako protiopatření, jež má teroristům zamezit v dálkovém odpální bomby prostřednictvím mobilu, jednak jsou nasazovány do míst, kde je třeba zabránit komunikaci mezi zločinci (např. vězení).

„Zákazníky aktivně nevyhledáváme, oni si k nám většinou najdou cestu sami,“ říká spoluzakladatel společnosti Ben Te'eni, „přicházejí k nám většinou na základě 'ústního doporučení',“ dodává tajemně. Obrat společnosti Netline Communications Technologies se pohybuje mezi jedním a dvěma miliony dolarů a její zástupci konstatují, že stálé monitorování provozu mobilních telefonů se po teroristických útocích stalo nutnou součástí bezpečnostních opatření.