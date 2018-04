Odposlouchávají vás, nebo jen neumíte používat mobil?

Možná vás po vyslechnutí vzkazu v hlasové schránce mobilu orosil pot – právě jste si poslechli záznam vlastního rozhovoru. Ještě více jste se možná vyděsili v okamžiku, kdy vám přišla textová zpráva upozorňující na nový vzkaz ve schránce, přestože jste si ji nikdy neaktivovali. Rozhodně nemusíte mít hned obavy z odposlechu a z toho, že jde o nějaké varování. Nejspíše jste se stali obětí vlastní nepozornosti nebo neznalosti používání mobilních telefonů a služeb mobilních sítí.

Stejné kořeny má zřejmě i současná aféra s „odposlechy“ některých poslanců ODS (Klas, Tlustý, Horníková). Všichni se shodují na tom, že ve schránce slyšeli úryvek svého rozhovoru v kanceláři. Výjimkou je poslankyně Horníková, která si není jistá, co vlastně záznam obsahoval. U zveřejněných nahrávek odpovídá kvalita asi tomu, co uslyšíte, když si volající strčí mobil do kapsy kalhot nebo saka a bude si s někým v místnosti povídat.

Pozor na inteligentní hlasové schránky

S tím, že někomu z mobilu v kapse volá, aniž by o tom věděla, se již setkala velká skupina majitelů mobilů. Mnozí i opakovaně. Většinou pouze naštvete volaného, který hovor zvedne a pak jen poslouchá nesrozumitelné zvuky (pokud se nebaví vaším zpěvem při řízení nebo hádkou u poklady v supermarketu). Pokud ale podobně jako poslanci používáte Eurotel, stejně jako ten, komu takto omylem zavoláte, může se stát, že hovor spadne do schránky (pokud hovor nikdo nezvedne nebo má vypnutý mobil).

Když si zprávu ve schránce nikdo do deseti až jedenácti dnů nevyzvedne, vrátí vám Eurotel vzkaz zpět. Pokud již schránku máte aktivovanou, přijde vám jenom textovka s informací o nové zprávě a s výzvou k zavolání do schránky. Jestli ji ale dosud nemáte, mobilní operátor vám schránku automaticky zřídí, aby do ní mohl vložit nevyzvednutý vzkaz, a až poté pošle textovou zprávu. Už to samo o sobě může pro spoustu uživatelů, kteří jsou si jistí, že si schránku nezřídili, vypadat jako spiknutí temných sil s mobilním operátorem.

A aby byli uživatelé ještě více zmatení, po zavolání na telefonní číslo hlasové schránky uslyší rovnou vzkaz. Bez toho, že by se nejdříve přehrály informace, ze kterých je jasné, že jde o vzkaz ve schránce. Ty uslyšíte, včetně telefonního čísla toho, kdo zanechal vzkaz, až po stisku klávesy 0. Důvod je prostý – volání do schránky není zadarmo a Eurotel nestojí o stížnosti zákazníků, že platí více kvůli vykecávání hlasového automatu. Toto nastavení si samozřejmě můžete změnit, ale pokud je vám schránka aktivována až v momentě, když se vám vrací vzkaz, nejspíše vás to nenapadne.

Přemýšlet a nepanikařit se vyplatí

V případě, že se vám něco podobného stane, nemusíte ihned volat ministry odpovědné za policejní a tajné služby, ani podávat trestní oznámení na neznámého pachatele. Informace o tom, kdo vám poslal zprávu, můžete zjistit po zavolání do hlasové schránky. Pokud nemá volající nastavené skrytí identifikace (jeho číslo se při volání nezobrazuje), potom byste si měli ve svém telefonním seznamu zkontrolovat, o koho jde.

Když máte k dispozici podrobný výpis hovorů, podívejte se, jestli jste dotyčnému nevolali 10 až 11 dnů před přijetím vzkazu. O výpis hovorů můžete operátora požádat i dodatečně. Jestliže zjistíte, že jste v inkriminovanou dobu i nevědomky někomu telefonovali, asi si také vzpomenete, co jste v té době dělali, a identifikujete i obsah rozhovoru ve schránce. Většina lidí se do budoucna poučí a bude dávat větší pozor na zamykání svého mobilu.

Poslanci ODS a zejména Vlastimil Tlustý tvrdí, že jsou určitě odposloucháváni, a logickému vysvětlení, že naletěli na vlastní neznalost chování hlasových schránek, rozhodně nevěří. Jenže pokud už si zprávy z hlasových schránek smazali, nikdy nezjistí, kdo jim vzkazy poslal. K informacím se dostane jenom policie, ovšem ta dosud podle našich informací Eurotel o spolupráci nepožádala. Samotným majitelům mobilů Eurotel informaci o příchozích hovorech poskytovat nemůže. Z telekomunikačního zákona totiž vyplývá, že operátor může informovat zákazníky pouze o těch údajích, které mohou souviset s reklamačním řízením, tedy o odchozích a nikoliv příchozích hovorech.

Kdo z koho dělá pitomce?

V tuto chvíli je jasné, že zejména poslanec Tlustý si nemůže dovolit, aby celý případ skončil jinak než vysvětlením, že se na nic nepřišlo, nebo potvrzením odposlechu ve své kanceláři. Asi by měl hodně co vysvětlovat, pokud by si zavolal do hlasové schránky a zjistil, kdo mu poslal zmíněný vzkaz, a kdyby se navíc ukázalo, že šlo o výše popsaný omyl.

Je dost docela dobře možné, že už o svém omylu Tlustý ví, a bude se proto snažit celou kauzu zahalit dalšími záhadami. Namísto toho, aby se obrátil s žádostí o pomoc na Eurotel a snažil se tak dobrat skutečnosti, snaží se snížit důvěryhodnost mobilního operátora, přestože ten původně neměl s aférou nic společného. Obvinil totiž Eurotel, že umožňuje třetím osobám přístup k jeho hlasové schránce. I pro přístup třetích osob do jeho schránky ale existuje jednoduché vysvětlení. Pokud si totiž pan poslanec nezměnil heslo ze základního 9999, může do jeho schránky každý, kdo zná jeho telefonní číslo a zkusí toto heslo zadat. Poslechem cizích zpráv se baví spousta lidí. Většina uživatelů mobilů si totiž ani přes důrazné upozornění nikdy heslo do schránky nezmění.

