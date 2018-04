Merkelová odposlechům napomohla laxností, Američané napíchli její nokii

Jaký telefon však Američané údajně Merkelové odposlouchávali, to nebylo úplně jasné, informace se různily. Za hlavního favorita však platil přístroj Nokia, který má kancléřka několik let. Ta je navázána na smlouvu se společností Vodafone.

Deník Die Welt napsal, že staré kancléřčino číslo se objevilo v dokumentech, které média získala od bývalého zaměstnance amerických tajných služeb Edwarda Snowdena.

Viníkovi hrozí trest, ale asi ho mine, tvrdí vnitro Německý ministr vnitra Hans-Peter Friedrich v rozhovoru pro zpravodajskou televizi N24 prohlásil, že aféra má i svou trestněprávní rovinu. "Kdo v Německu bez povolení odposlouchává telefonické rozhovory, dopouští se trestného činu. To platí pro každého, ať už pochází z Německa, nebo ze zahraničí. Pokud tedy někomu prokážeme, že se na této odposlouchávací akci podílel, bude to pro něj mít právní důsledky," řekl s tím, že ministerstvo úzce spolupracuje i se státním zastupitelstvím. Friedrich ale připustil, že konkrétní osobu pravděpodobně trest mine, protože se odposlouchávání zřejmě dopouštěli lidé s diplomatickou imunitou. Friedrich také řekl, že Německo zůstává i přes aféru spojencem USA v boji proti terorismu. Podle něj však Američané sledováním spojenců poškodili především svoje vlastní zájmy, protože potřebují německou spolupráci. "Vzájemná důvěra byla poškozena, a to je nyní nutné napravit," uvedl.

Kromě toho však Merkelová zřejmě využívá i telefon, jenž je dokonaleji zabezpečený. Podle tisku je to Blackberry Z 10, jenž má speciální SIM kartu a bezpečnostní software s názvem SecSuite. Ten by měl podle listu Die Welt odposlouchávání reálně zabránit.

U něj se proto média shodovala, že cílem odposlechů nebyl. Vyvinula ho firma Secusmart specializující se na internetové bezpečnostní technologie. Telefon mimo jiné umí rozlišovat pracovní a soukromé hovory. Celkem prý firma obdržela 1 200 objednávek, přičemž zájem projevilo i jedenáct ze třinácti ministerstev.

Kódované volání je složité

Bezpečné volání však není "za hubičku". Chráněný chytrý telefon může prý stát přibližně 2 500 eur (asi 64 000 korun). Proč by vlastně kancléřka využívala dva telefony? Možná proto, že německá vláda údajně nemá k dispozici přístroj, který by bezpečně umožňoval zároveň telefonovat, surfovat na internetu a posílat data.



Poslední jmenovanou schopnost prý nemá ani kancléřčino blackberry. Spolková vláda se však k tomu, kolik má Merkelová telefonů a který byl "napíchnutý", nevyjádřila. Die Welt nicméně v pondělí upozornil, že k odposlechům mohla kancléřka přispět sama právě pohodlností v tom, jaký telefon využívá.

List napsal, že Merkelová k většině svých hovorů nepoužívala speciální přístroj pro kódovanou komunikaci, ale běžný telefon, přestože to ministerstvo vnitra vládním činitelům nedoporučuje. List nicméně upozorňuje, že běžné telefony využívá většina členů německé vlády. Jejich používání je snadnější, než je tomu u speciálních přístrojů, které šifrují obsah hovoru.

Německý Spolkový úřad pro bezpečnost loni v létě při testu zabezpečení telefonů politiků zjistil, že většinu z nich lze bez vynaložení zvláštních technických prostředků odposlouchávat až do vzdálenosti 600 metrů.

Sledování kancléřky prý není překvapivé

Americká rozvědka NSA údajně dlouhodobě sledovala mobilní telefon Merkelové, podle německých médií s tím přestala až letos v létě. Týdeník Der Spiegel napsal, že NSA ke sledování využívala základnu přímo na americké ambasádě v Berlíně, která leží jen pár stovek metrů od sídla kancléřky. Bílý dům minulý týden ujistil, že Merkelovou neodposlouchává a v budoucnosti to dělat nehodlá, americké úřady se však nevyjadřují k tomu, jestli kancléřka byla sledována v minulosti.



Jak si psala se Sarkozym Merkelová je proslulá svou zálibou v telefonování. Dokonce se jí přezdívalo mobilní kancléřka. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy v roce 2008 na otázku, jak s ní během summitu EU komunikoval, odpověděl: "Volali jsme si na mobily a psali jsme si textové zprávy." Ostatně i americký prezident Barack Obama je na mobilu závislý. Stejně jako Merkelová má blackberry. Když měl během předvolební kampaně zavolat z iPhonu, tak mu to činilo problémy. Tisk si pak z něj kvůli tomu utahoval.

Server Focus Online upozorňuje, že sledování ze strany NSA by nemělo být překvapivé, protože to patří k základním činnostem rozvědky. "Skutečný skandál v této aféře není to, že to Američané dělají, ale že my jim v tom nedokážeme zabránit," napsal server. Podle něj nemá Německo dostatečnou výbavu k tomu, aby se s podobnou situací vypořádalo. Zvláštní skupina ministerstva vnitra pro boj proti kybernetickým hrozbám, která funguje dva roky, má podle Focusu jen deset zaměstnanců.

Existuje podezření, že americké tajné služby sledovaly řadu státníků, nejen Merkelovou. Skandál s americkým špionážním programem spustil někdejší zaměstnanec NSA Edward Snowden. Snowden, který se nyní v Rusku skrývá před americkou justicí, vynesl materiály s podrobnostmi o činnosti amerických tajných služeb.