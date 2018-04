Odposlech GSM běžně možný

Právě to tvrdí článek sobotních Lidových novin (LN), který napsal Tomáš Hořejší. Podle něj je možné si za několik set tisíc dolarů opatřit zařízení, které umožní odposlouchávat dokonce i vypnuté mobilní telefony a lokalizovat jejich majitele. Přestože autorovi článku minimálně u jedno z našich operátorů mobilních sítí dali spojení na nši redakci, spolehl se raději na trvrzení telekomunikačních odborníků, jako je bývalý ministr Bašta, současný ministr Vetchý, případně Gross. Podle všeho tak LN nadělaly spoustu zmatku v hlavách uživatelů mobilních telefonů.

Oč se v článku jedná?

Údajně existuje blíže nespecifikované zařízení, jehož majitel má možnost odposlouchávat i mobilní telefon, který je vypnutý a získávat tak mnohdy dokonce tajné informace. Současně takové zařízení umožňuje lokalizovat mobilní telefon a tedy i jeho majitele. V případě lokalizace článek neuvádí, zda je to možné i u vypnutého telefonu. Autor článku se, zřejmě v dobré vířě odvolává na jmenované osobnosti a dokonce na údajné zjištění našich tajných služeb. Popírá zároveň tvrzení operátorů mobilních sítí, kteří takovou možnost odmítají.

Jak to je

Je samozřejmé, že operátoři by takovou možnost popírali téměř do roztrhání těla, protože by takovým konstatováním mohli vážně ohrozit důvěrů zákazníků ve své služby. Vždyť GSM je dodnes považováno za nejbezpečnější způsob komunikace. Přestože to nebývá naším zvykem, musíme se tentokrát operátorů zastat.

Mobilní telefon, jedno zda dogitálního systému GSM nebo staršího, analogového NMT, se po vypnutím odhlásí ze sítě mmobilních telefonů a ta o něm ztratí přehled. Aby existovala možnost jeho dálkového zapnutí musela by být splněna jedna ze dvou možností. 1) musely by tak být od výrobce upraveny všechny telefony, což by mimo jiné znamenalo, že síť udržuje s telefonem spojení, i když je vypnutý, 2) telefon musel někdo dodatečně upravit.

Jestliže jsou takto upraveny všechny telefony přímo z výroby, znamenalo by to, že všichni výrobci porušují minimlně zákony ČR. Kompetentní orgány, byť jsme akceptovali homologační protokoly EU, by proto měly prodej těchto telefonů zakázat.

Pokud někdo z případně odposlouchávaných osob půjčuje svůj mobilní telefon na delší dobu jiným osobám (což je těžko pochopitelné), může mu do něj někdo dodatečně instalovat odposlouchávací zařízení s vysílačem, což je téma, které jsme na Mobil serveru již poměrně podrobně probrali. V takovém případě nevyžaduje odposlech žádné zařízení za statisíce dolarů, ale jen za desítky tisíc nebo stovky tisíc korun. Odposlouchávatel však musí být v dosahu do cca 500 metrů. V tomto přpadě skutečně může majitelům mobilu pomoci LN doporučované vyjmutí baterie, protože je možné, že odposlech bude napájen právě z baterie mobilního telefonu.

Vyvolávat paniku tvrzením o možnosti odposlouchávat jakýkoli, i vypnutý mobilní telefon, pokud má v sobě baterii je nesmyslné. Mobilní telefon je samozřejmě možné odposlouchávat prostřednictvím ústředny operátora, což je možné na základě soudního příkazu. Je to také samořejmě možné na základě nezákonné pronikutí do systému operátora, ale ani v jednom případě se nejedná o možnost odposlechu vypnutého telefonu. Znovu opakujeme, že vypnutý telefon ztráci kontakt se sítí (GSM či NMT) síť mu tak, až do jeho dalšího zapnutí, nemůže vydat jakýkoli pokyn.

Totéž platí lokalizaci mobilního telefonu. Dodatečné zařízení, které si prý může mafie pořídit, by buď muselo pracovat s informacemi sítě daného operátora nebo by muselo fungovat podobně jako vyhledávací vozy gestapa za druhé světové války. To znamená, že by se muselo pohybovat a snažit se zachytit signál daného telefonu. U NMT si tuto situaci ještě lze představit, ovšem u od počátku šifrovaného GSM to již přesahuje hranice zdravého rozumu. Identifikace telefonu, stejně jako výměna pseudonáhodných čísel důležitých pro šifrování hovoru či celého přenosu (např. datového), probíhá mezi telefonem a jeho sítí právě jen na počátku hovoru. Mobilní telefon, který je zapnutý, ale nehovoří se s ním, se sice v pravidelných intervalech síti hlásí, ale zachycení jeho signálu by znameno, že odposlouchávač musí být tak blízko, aby jej zachytil. Nebo musí mít přístup do systému operátora.

Podobně bychom mohli mluvit o lokalizaci telefonu. Lokalizace je možná, pokud je telefon zapnutý. V takovém případě je síť schopna určit jeho polohu s přesností na desítky metrů a na posledním GSM kongresu v Caenn se dokonce probírala možnost nabídnout lokalizaci mobilu jako komerční službu. Ovšem ve chvíli, kdy se telefon ze sítě odhlásí, tedy dojde k jeho vypnutí, lze zjistit pouze jeho poslední polohu.

Můžete oponovat tím, že z mobilního telefonu lze volat tísňové číslo 112 i bez vložení SIM karty. Ano, tudy by mohla vést cesta. Jenže 112 si zavoláte jen tehdy, když máte v telefonu baterii. Navíc musíte telefon zapnout...

Všem pochybujícím přidáme ještě dva důvody pro uklidnění.

Za prvé. Pokud by možnosti popsané LN byly pravdivé, znamená to, že mobilní telefon bude po dobu odposlouchávání vysílat. Lze si to ověřit dvěma způsoby - přiblížením telefonu k reproduktoru obyčejného rádia, který začne chrastit a praskat nebo kontrolou stavu baterie. Jednání celkem běžně trvají hodinu a hodina vysílání se na baterii každého mobilu již projeví.

Druhý důvod je ukryt v údajném zjištění našich tajných služeb. Jejich informace je údajně tará zhruba dva roky, alespoň podle pana Bašty. Přitom před cca rokem prošla naším tiskem zpráva ČTK o možnosti odposlouchávat vypnutý mobilní telefon. Jejím autorem byl Tomáš Sniegoň, tehdejší zpravodaj ČTK ve Švédsku. podle něj tuto informaci zveřejnil na nějaké konferenci šéf švédské tajné policie. Hovořili jsme spolu na toto téma a přestože slíbil zjistit další informace, již nikdy se neozval. Přitom žurnalistice se aktivně věnuje i nadále.

Domníváme se, že v roce 2000 technika dokáže ledasco. Na druhou stranu, nedokáže to, co dokázat nemůže. Jinak bychom museli uvěřit staré "kachně" kolegy Zandla o projektu ESČ (Elektrické sledování Čechů), v níž psal, že od jistého roku byla každá žárovka prodaná v komunistickém Československu, vybavena odposlouchávacím zařízením.