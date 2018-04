Odpíská Apple letošní rok? Mohl by to být začátek velkých problémů

Apple tradičně výrazně inovuje iPhony po dvou letech. V mezidobí pak přidává jen pár vylepšení, design se nemění. Tak mu to fungovalo doteď a fungovalo to v podstatě výborně. Dvouletý cyklus novinek zákazníkům vyhovoval a k tomu tady bylo dost nových, kteří prostě koupili právě ten model, který byl na trhu.

Jenže dnes je jiná doba a Apple už nové zákazníky nemá kde brát. Prostě nejsou. Kdo na smartphone má a chce ho, tak ho má. Zůstávají tak zákazníci, kteří přístroj mění. Čínský trh se vyčerpal a další rozvojové trhy prostě nemají tak bonitní klientelu, která by si iPhone mohla dovolit.

Apple to jistě dobře ví, jinak by neuvedl na trh model SE. Představil ho atypicky samostatně, mimo uvedení nových iPhonů. Je také pro Apple atypicky levný, je to vlastně historicky nejlevnější iPhone vůbec. To je jasný signál, že Apple míří za klientelou na rozvojové trhy a chce uzmout zákazníky konkurenci, kteří prostě víc než 400 dolarů (v Česku 12 900 korun) za mobil nedají. Zde starý design modelu 5s vadit nebude.

I to je pro Apple nová zkušenost, zatím si hrál vlastní ligu a zákazníky mu chtěla brát konkurence. Jenže i v jeho hlavním ringu, tedy u luxusních smartphonů za vysoké ceny, se konkurence přiostřuje. Především Samsung zabodoval se zahnutými displeji a je pro Apple plnohodnotným soupeřem.

U zahnutého displeje Samsungu se ještě musíme zastavit. V praxi nemá žádnou zásadní uživatelskou přednost, ale vypadá skvěle. Především u letošní S7 edge doporučujeme vzít telefon do ruky. Tak čistý design doposud Samsung neuměl udělat. A nyní je premiantem na trhu. To neznamená, že iPhony vypadají špatně. I zde doporučujeme vlastní zkušenost s přístrojem v ruce. Obrázky zkreslují a i po roce a půl vypadají šestkové iPhony výborně. Apple prostě detaily umí.

Jenže bude to stačit i na další rok? Pravděpodobně nikoliv. A vše nasvědčuje tomu, že Apple změní design nového iPhonu (pravděpodobně iPhone 7) jen minimálně. Zachránit by to mohla nová výbava, jenže ruku na srdce, tady se něčeho převratného dočkáme letos jen stěží. V podstatě není co a i konkurence spíš dolaďuje, než by přicházela s něčím převratně novým. Modulární LG G5 je výjimkou a skládací displej plánuje Samsung až na příští rok.

Zabrat by mohla 3D kamera, možná displej s vyšším rozlišením a podporou virtuální reality a možná roztažení displeje až na hrany telefonu. Ale zatím se ani jedno s novým iPhonem 7 nezmiňuje.

Kdyby byl Apple v této situaci před třemi lety, asi by se nic strašného nedělo. jenže je rok 2016 a jak je uvedeno výše, nových zákazníků už není mnoho a Apple tak musí přesvědčit ty současné. Což s mobilem, který bude dost podobný současné 6s a vlastně i předloňské šestce, může být obtížné.

Ostatně, už teď Applu prodeje klesají a klesá i hodnota jeho akcií. Někteří akcionáři, jako třeba Carl Icahn držící procento akcií Applu, se jich zbavili. Aktuálně jsou akcie Applu nejníže za poslední dva roky.