Odolný švýcar se solárem na zádech. Recenze telefonu Swissvoice SV29

Na první pohled je telefon Swissvoice SV29 Outdoor ideálním přístrojem do přírody. Helvétský kříž ve znaku a odolná konstrukce v kombinaci se solárním panelem na zádech předurčuje novinku na několikadenní putování mimo civilizaci. Pro noční procházky se může hodit svítilna na horní hraně, která dosvítí několik metrů před sebe.

Na druhý pohled je telefon malým zklamáním. Do pohledného robustního designu je totiž zabalen takový mobil, se kterým byste neoslnili ani před pěti lety. Zatímco odolná konkurence v této cenové kategorii nabízí GPS navigaci, fotoaparát nebo MP3 přehrávač, švýcarský novinka zvládá prakticky jen telefonování a posílání sms.

Dokonce ani odolnost není příliš oslnivá, telefon má totiž jen specifikaci IP56, zatímco dnes je standardem vyšší odolnost IP67. Telefon je tedy velmi dobře, ovšem ne úplně, odolný proti prachu a v boji s vodou také nevyhrává na plné čáře. Konkurence od Samsungu s vyšším krytím dnes zvládá i ponoření na 30 minut, novinka s helvétským křížem si ovšem poradí je s tryskající vodou.

Vzhled a konstrukce – outdoor jak má být

Vzhledově se Swissvoice SV29 povedl. Základem telefonu je celočerné tělo z odolných plastů, které by neměl rozhodit kdejaký pád. Nejslabším místem v případě takovéto události ale zůstává displej, zcela odolný pak není ani solární panel na zádech telefonu. Přístroj je ovšem obepnutý velmi efektním červeným gumovým návlekem, který nejenže vypadá velmi dobře, ale především ochrání přístroj v případě pádu.

Konstrukce je bytelná. MiniUSB konektor je chráněný záslepkou, u níž se navíc nachází gumové těsnění. Podobným způsobem je řešen kryt baterie, který je tvořen solárním panelem. Ten je navíc zabezpečen klasickým šroubkem, na jehož otočení budete potřebovat minci. Prstem ovšem tento šroubek dostatečně nepovolíte a nedojde k úplnému otevření krytu, což může být v některých situacích nepříjemné.

Na vrchní straně zařízení je umístěna šikovná svítilna založená na dvou LED diodách, kterou lze rychle zapnout podržením horního tlačítka na čtyřsměrné klávese. K dispozici je také ucho pro přichycení na spodní straně telefonu. Vzhledem k odolné konstrukci není Swissvoice SV29 žádný střízlík. Rozměry činí 108 × 48,5 × 18,5 mm, hmotnost se ovšem zastavila na velmi solidních 102 gramech.

Klávesnice a uživatelské prostředí - displej z dob minulých

U některých outdoorových telefonů bývá klávesnice vylisována z jediného kusu plastu, což je sice odolnější, ale také méně pohodlné řešení. U Swissphonu SV29 jsou ovšem tlačítka klasická, rozměrná a zajišťují tak velmi jistý stisk. I z tohoto důvodu má ovšem zařízení jen certifikát IP56 a nezvládne tak například ponoření do vody, což je velká škoda.

Mrzí nás to především z důvodu, že nejde o skutečně "nerozbitný" telefon, ale jen o jakousi odlehčenější verzi takového přístroje. U skutečného zálesáka, který by se nebál setrvat nějaký čas ve vodě, což se například vodákům může stát, bychom totiž nemuseli být tolik kritičtí k samotné výbavě telefonu a mnohé bychom odpustili.

Zde si ale musíme postěžovat například na displej. Ani s úhlopříčkou 1,8 palce totiž neoslní, co nás ale mrzí více, je na dnešní dobu archaické rozlišení 176 × 144 obrazových bodů. Zobrazení tak není ani trochu jemné a příliš si nás nezískalo ani barevné podání. Displej odpovídá spíše přístrojům z poloviny minulého desetiletí.

Na pohotovostní obrazovku si musíte zvyknout, možnosti její personalizace prakticky neexistují. Levou kontextovou klávesou se dostanete do menu, pravá slouží k rychlému přístupu ke kontaktům. U čtyřsměrného ovladače jsou pak přiřazeny méně pochopitelné funkce. například levé tlačítko slouží k rychlému nastavení data a času. Obáváme se, že toto není činnost, kterou bychom dělali každý den. Hlavní menu tvoří klasická matice 3 × 3. Rychlost zařízení je na hodně dobré úrovni a při běžné práci jsme nezaznamenali žádné výraznější zpomalení.

Pochválit ovšem musíme výdrž baterie, která se při našem testování pohybovala bez problémů nad hranicí šesti dnů. O to se zasloužila nejen Li-Ion baterie s kapacitou 1 000 mAh, ale také 3,7 V Vestavěný solární panel na zadní straně telefonu, který oceníte ve chvíli, kde je jakýkoliv zdroj elektřiny daleko. Jedna hodina na slunci vystačí na přibližně 16 minut hovoru.

Funkce – šetřilo se na plné čáře

V této kategorii budeme velice struční a pokud bychom navíc měli psát jen o tom, co přístroj má a ne, co nám chybí, skončili bychom někde v těchto místech. Ze začátku ale zkusme chválit. Má FM rádio, 2 hry – archaické, 3 budíky, kalkulačku a kalendář. U kalendáře je ale potřeba se zastavit. To, že je v angličtině, týden začíná nedělí a nelze to změnit, bychom ještě mohli akceptovat. Jenže jde jen o přehled dní v roce, bez možnosti jakéhokoliv záznamu. Použitelnost je tedy na úrovni kalendáře na záložce v knize.

Ano, je možné argumentovat, že jde o přístroj určený především do přírody a lidé si jej nebudou pořizovat kvůli nějakým funkcím. Na druhou stranu ovšem můžeme srovnávat například s konkurencí v podobě Samsungu Xcover 271, který za velmi podobnou cenu nabídne GPS, fotoaparát, povedený displej, MP3 přehrávač, sítě třetí generace nebo internetový prohlížeč. Navíc nabídne i výrazně vyšší odolnost.

Závěr – výbavou daleko za konkurencí

Swissvoice SV29 si své zákazníky bezpochyby najde. Přístroj se solárním panelem, odolnou konstrukcí a cenou kolem dvou tisíc korun na našem trhu totiž budete hledat jen velmi těžko.

Pokud si ovšem odmyslíme solární panel, který využijete jen v opravdu extrémních podmínkách bez dlouhého pobytu mimo civilizaci, máme před sebou klasický odolný mobil. Jeho odolnost není navíc ve srovnání například se Samsungem Xcover 271 příliš oslnivá a zejména neschopnost telefonu odolat pod vodní hladinou vidíme jako nevýhodu.

Po stránce výbavy pak máme před sebou deset let starý telefon, který dnes nemůže soupeřit snad ani se speciálními telefony určenými pro seniory.

Konkurence:

Samsung Xcover 271 se pyšní skutečností, že je nejodolnějším mobilem značky Samsung. Telefon s výdrží až 25 dní nabízí slušnou výbavu, která čítá GPS navigaci a krokoměr, výškoměr nebo svítilnu na vrchu telefonu.

Cena: 2 200 Kč

Samsung C3350 zaujme svou odolnou konstrukcí. Samsung u své nedávné novinky uvádí stupeň krytí IP67, což znamená, že je tento telefon schopen "přežít" pod vodou až půl hodiny v metrové hloubce. Odolnost proti prachu je samozřejmostí. Outdoorové funkce zastupuje svítilna a telefon je také vybaven velkým poutkem.

Cena: 2 300 Kč

Telefon Sony Ericsson Xperia active je outdoorový model, který dobře odolá vodě i prachu. Je určen lidem, kteří se nechtějí o svůj telefon příliš bát i při sportu a dalších činnostech nevhodných pro telefony. Telefon nabízí třípalcový displej, gigahertzový procesor a pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a diodovým bleskem.

Cena: 6 200 Kč

Samsung Galaxy Xcover nabízí odolnou konstrukci se stupněm krytí IP67, to znamená, že je schopen vydržet ponoření do hloubky jeden metr po dobu 30 minut. Přístroj používá operační systém Android ve verzi 2.3 Gingerbread. Fotoaparát má rozlišení 3,2 megapixelu. K dispozici je LED blesk, který lze použít i jako svítilnu.

Cena: 6 800 Kč