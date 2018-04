Odolný Siemens M65 živě z CeBITu - fotogalerie

JIž hodně vody uplynulo od uvedení posledního odolného mobilu Siemensu - modelu ME45. V předešlé modelové řadě Siemens odolný mobil nenabídnul, čímž donutil mnohé zájemce čekat až na uvedení další modelové řady. Čekání se vyplatilo, nový odolný Siemens slibuje solidní výdrž i při velmi nešetrném zacházení. Pod parním válcem sice asi nepřežije a ani se asi nebude cítit na lámání rekordů při hloubkovém potápění, běžný náročný provoz by ale měl zvládnout. Sám Siemens tento model prezentuje jako telefon pro aktivní zákazníky, nejlépe sportovce. Odolnost telefonu ale nesnižuje jeho schopnosti, takže se tento model jistě bude hodit každému, kdo přes týden pracuje a potřebuje dobře vybavený mobil a o víkendu s svým "miláčkem" vyjede do přírody.

Výhodou nového odolného Siemensu bude i minimální konkurence na trhu, kterou tvoří vlastně jen dvě Nokie. Siemens M65 by se měl začít prodávat před létem a jeho prodejní cena by se měla vejít do 10 000 Kč včetně DPH. Technické parametry Siemensu M65 najdete v tomto článku, nyní vám nabízíme 29 fotografií funkčního telefonu, které jsme pořídili na hanoverském výstavišti.

Siemens připravil pro prezentaci modelu M65 tři venkovní boxy, v kterých předvádí, kde všude se Siemens M65 bude cítit jako ryba ve vodě. Bohužel jeden z boxů ještě nebyl připraven, takže Siemens M65 pod sprchou jsme neviděli. Simulace pouště a drsného horského prostředí již ale byla plně funkční včetně ještě svěžích manekýnů.

Siemens M65 sice není žádný drobeček, ale to se od odolného telefonu ani nečeká. Není to ale ani žádný obr, spíš solidní mobil.

Displej telefonu je velký a je i docela dobře čitelný. Krycí sklíčko se na přímém denním světle neleskne tolik, jako u modelu S65.

Telefon je orámovaný oranžovým gumovým proužkem a stejnou oranžovou barvu mají i všechny krytky.

Displej je opravdu velký, na klávesnici moc místa nezbylo. Tlačítka se nám ale zdála dostatečně velká a dobře profilovaná.

Stříbrný rám, obepínající telefon, by měl být podle výrobce kovový. Jedná se o nějakou speciální slitinu?

I objektiv fotoaparátu má svojí krytku. Na zádech telefonu, v jeho dolní části, je zámek krytu baterie - také v gumovém provedení.

Na levém boku telefonu je infraport. Ten gumovou krytku nemá.

Gumové kryty, vyvedené v oranžové barvě, kontrastují s došediva laděným telefonem.

I odolný Siemens zachytil módní trendy v podobě ostře řezaných rysů.

Telefon lze připojit i do speciálního držáku na kolo. Funguje pak jako navigátor i jako cyklometr.

Klávesnice má futuristický nádech, jako celý nový Siemens M65.

Rozměrný displej nového odolného Siemense je dobře čitelný i na přímém denním světle.

Zakrytí reproduktoru je vyvedeno v tradičním stylu výrobce, tedy jemnou mřížkou. Rozměrný displej se zdá být ideální pro pořizování fotografií.