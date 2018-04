Nový Samsung zvládá vojenský standard

Už třetí smartphone z řady Xcover disponuje vojenským standardem MIL-STD 810G, díky kterému třeba telefon bez problémů vydrží pád z 1,2 metru, tedy od pasu dospělého člověka. Xcover 3 rovněž splňuje stupeň krytí IP67, který zaručuje odolnost proti vodě (ponoření do metrové hloubky po dobu půl hodiny).

Design je v rámci odolných smartphonů spíš decentní, rozhodně je na trhu hodně daleko víc opticky opancéřovaných přístrojů. To je ale pro nový Samsung spíš výhoda, ne každý chce po kapsách nosit tučné ogumované telefony. Přitom na odolnosti by to novince nijak ubrat nemělo.

Výbava však není zrovna špičková. Plusem je, že v ní nechybí podpora technologie NFC nebo podpora sítí čtvrté generace LTE (pásma 1, 3, 5, 7, 8 a 20 - tedy všechna v ČR používaná, včetně pásma 900 MHz u Vodafone). Ale displej s úhlopříčkou 4,5 palce má nízké rozlišení 800 x 480 obrazových bodů a jen pětimegapixelový fotoaparát je také spíš podrůměrný. Dohání to režimem pro podvodní fotografování. Přední kamerka nabízí dvoumegapixelové rozlišení.

Další výbava zahrnuje výškoměr, kompas a samozřejmě GPS navigaci. Odolný smartphone používá nejnovější Android 5.0 Lollipop. Procesor je čtyřjádrový s taktem 1,2 GHz. Operační paměť má 1,5 GB, uživatelská paměť pak nabízí kapacitu 8 GB a je dále rozšiřitelná. Baterie má kapacitu 2 200 mAh. Tloušťka telefonu je 9,95 milimetru a hmotnost je 154 gramů.

Díky spíš podprůměrné výbavě by měl být nový odolný Samsung cenově dostupný. Ve Švédsku se bude prodávat za v přepočtu zhruba 7 100 korun. Dostupnost v Česku Samsung zatím neoznámil, takže neznáme ani přesnou cenu. Očekáváme však, že se telefon v tuzemsku prodávat bude.