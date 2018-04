Odolný může být každý mobil (téma týdne)

Zatím poslední téma týdne , které jsme vyhlásili, se věnovalo odolnosti telefonů. Ptali jsme se, do jakých rizikových prostředí s sebou mobily nosíte. Výsledky miniprůzkumu by nejednomu výrobci udělaly radost.Podle vašich zkušeností totiž mnohdy běžný aparát vydrží daleko víc než ten, který je označen jako “outdoorový” (odolný). Několikrát se ve vašich příhodách vyskytlo líčení telefonu zalitého pivem. Po vysušení všechny fungovaly. Voda se saponáty už takové výsledky nevykazuje – vypraný Alcatel byl schopný fungovat, ovšem Alcatel vykoupaný ve kbelíku s vodou na podlahu nepřežil. Možná proto, že si již před tím úspěšně poradil s výletem pod zadní kola nákladního vozu LIAZ. U telefonů a kapalin můžeme ještě chvíli zůstat.

Čtenáři Mobil.cz si samozřejmě berou mobily s sebou na sjíždění řek. Protože zde je nebezpečí potopení telefonu poměrně vysoké a obecně známé, jsou také způsoby ochrany zřejmě nejlépe propracované. Existují dvě cesty. První představuje nákup (dnes jen těžko sehnatelného) průhledného, plovoucího a vodotěsného pouzdra. Jeho majitel získává ověřenou kvalitu, může bez vyjímání telefonu z obalu telefonovat i posílat textové zprávy, a pokud náhodou telefon spadne do řeky, zůstane plavat na hladině. Druhá možnost znamená investici cca 10 až 40 korun za krabičku prezervativů. Po opatrném navlečení na telefon a pečlivém zauzlování je podle čtenářských zkušeností ochrana telefonu proti vlhku stoprocentně zajištěna. Takto zabezpečený telefon však samozřejmě nebude na hladině plavat, ale půjde rovnou ke dnu, kde však poměrně dlouho vydrží v provozuschopném stavu.

Obaly a pouzdra na mobilní telefony však také někdy dělají pravý opak toho, k čemu jsou určeny. Místo toho, aby přístroj chránily, tak jej ničí. Platí to o různých pouzdrech se slídovým okénkem na displej. Když se totiž mezi slídu a displej dostane prach, či dokonce nečistoty větších rozměrů, pouzdro se spolehlivě postará o to, aby displej byl co nejdřív poškrábaný. Proti poškrábání displeje však existuje jednoduchý trik – stačí jej přelepit tenkou průhlednou lepicí páskou. Když se poškodí páska, nalepíte novou.

Ať již s obalem či bez obalu, jsou mobily schopné vydržet téměř vše. Létají se svými majiteli na padáku, mizí ve sněhu, navštěvují sprchu. Například jeden Panasonic GD93 vydržel těsně po sobě následující hod proti zdi a nakopnutí. Nedokázal se vyrovnat až s podpatkem v displeji. Neobvyklé schopnosti přežití údajně prokazovaly staré Dancally a Motoroly TX770 stejně jako Nokia 2110. Stranou hrdinských vyprávění však nezůstaly ani další běžné telefony jako Nokia 3310; 5510; 6150; 6210, Sony J5 (pád ze střech jedoucího auta), Philips Fizz i Bosch 909 či Siemens S10. Ve vašich pochvalných příspěvcích figuroval také Siemens S25, Ericssony GH 388 a 688 nebo Motorola 8700.

Je tedy investice do outdoorového modelu zbytečná? Pokud je váš přístup k mobilnímu telefonu opravdu hodně přezíravý, případně vaše koníčky přinášejí zvýšené riziko poškození moderních elektronických výrobků, zdá se, že tomu tak není. Nejde totiž přehlédnout, že nejčastěji zmiňovaný typ telefonu, který něco neobvyklého přežil, byl outdoorový Siemens M35 a do stejné kategorie patří Ericsson R310, který jste také chválili.