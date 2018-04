Odolný mobil pro multimediální zálesáky – Samsung B2700 recenze

Samsung, jako jeden z mála velkých výrobců mobilních telefonů, vsází na mobily se zvýšenou odolností. Dříve byly odolné mobily doménou již zaniklého Siemensu a Nokie. Nokia však již delší dobu žádný vyloženě odolný mobil nepředstavila.

Samsung tak zůstává na poli odolných mobilů osamocen. Výjimkou je Sony Ericsson, který má v současné době na trhu model C702. Samsung nabízí odolné mobily v segmentu jednodušších telefonů. To se týká jak dnes testované novinky B2700, která patří do střední třídy, tak i dříve představeného low-endu M110.

Testovaný odolný Samsung v katalogu mobilů. Uprostřed jeho jednodušší bratříček M110 a vpravo konkurence v podobě Sony Ericssonu C702.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Outdoorový mobil se zvýšenou odolností, kterí nabízí speciální funkce pro volný čas.

Odolný mobil má mít nejen konstrukci, která odolá pádům, případně by měl být odolný vůči cákancům vody a prachu. Odolný mobil by měl také nabídnout speciální výbavu, která se bude hodit právě při outdoorových výletech. Nový Samsung všechny tyto požadavky splňuje.

Vzhled – bytelný zálesák

Po stránce designu dává novinka od Samsungu na první pohled najevo, že se s ní nemusí zacházet v rukavičkách. Plastový kryt působí robustně ze všech stran, gumová klávesnice je tvořena jedním dílem, což zabraňuje vniknutí vody i prachu. Mohutné boky zdůrazňují odolný charakter testovaného mobilu.

Na vrchu telefonu najdeme mohutné oko pro připoutání poutka. Slabinou odolných mobilů bývají málo chráněné zdířky. To nebude případ testovaného Samsungu, protože jediný konektor umístěný na levém boku kryje kryt z tvrdého plastu, který drží na svém místě jako přibitý.

Stejně tak musíme pochválit zpracování bočních tlačítek, které jsou vyrobeny rovněž z tvrdého plastu. Kryt baterie by měl také odolat nepohodě. Při výměně baterie je nejprve nutné odsunout spodní část zadního krytu směrem dolů. Poté je možné odklopit samotný kryt. Kryt baterie je na svém místě pevně upevněn a není snadné jej jednoduše odklopit.

Samsung B2700 plní normu IP54, která by měla zaručit odolnost proti cákancům vody a telefon by měl také odolat vniknutí prachu. Bohužel, prozatím nemůžeme uskutečnit crash test nového Samsungu, telefon však na pohled působí opravdu robustním dojmem. Pád z běžné výšky by měl přečkat bez následků.

Odolný Samsung je o něco širší než běžné mobily, jeho rozměry jsou 115 x 52 x 18 milimetrů. Hmotnost se drží na rozumné úrovni: 114 gramů. Telefon se bude prodávat v několika barevných provedeních, otázkou je, která z nich budou k dostání na našem trhu. Zpracování telefonu hodnotíme jako bezvadné.

Displej – nižší rozlišení

Displej testovaného Samsungu papírově nevypadá nic moc. Jeho rozlišení je totiž pouze 176 x 220 obrazových bodů, což je parametr, který již najdeme pouze v jednodušších mobilech. Aktivní (TFT) displej, který dokáže zobrazit 262 000 barev, však podle našeho názoru plně postačuje. Model B2700 není specializovaný multimediální přístroj, u kterého by nižší rozlišení mohlo vadit třeba při přehrávání filmů.

Displej s úhlopříčkou 1,9 palce nás potěšil dobrými zobrazovacími schopnostmi, dobře čitelný je i na přímém slunečním světle. Čitelnosti na přímém slunci výrazně pomáhá bílé provedení menu telefonu. Na výběr je ještě hnědé a černé. Každé barevné téma se liší i zobrazením hodin v pohotovostním stavu.

Stejně jako další nové Samsungy i odolný model B2700 nabízí možnost vytvoření vlastního provedení zobrazení menu. Editor je opravdu detailní, barevné téma si můžeme zcela utvořit k obrazu svému. Samozřejmě nechybí možnost zvolení vlastní tapety, na výběr je i tzv. Živý svět, který zobrazuje tapetu podle polohy telefonu. U nás se zobrazuje Staroměstské náměstí.

V pohotovostním stavu mohou být zobrazeny dva světové časy. Jas displeje je možné nastavit v pěti krocích. Na výběr je ze šesti typů zobrazení při zadávání telefonního čísla, u některých lze měnit velikost písma, jeho barvu i barvu pozadí.

Baterie - slušná výdrž

Nový odolný Samsung se může pochlubit Li-Ion baterií s vysokou kapacitou 1300 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet v pohotovostním stavu až 350 hodin, nebo by s ním mělo být možné nepřetržitě telefonovat až pět hodin.

Samsung B2700 se v našem testu opravdu ukázal jako slušný držák, když vydržel na příjmu na jedno nabití baterie čtyři a půl dne. Telefon jsme běžně používali, což zahrnuje i poslech hudby a to jak z hudebního přehrávače, tak rádia. Při testu výdrže jsme telefon používali pouze v sítích GSM a nevypínali jsme ho na noc.

Ovládání – jednoduchá klasika

Nový Samsung B2700 vsází na klasické ovládání pomocí čtysměrné navigační klávesy. Tu doplňují dvě kontextová tlačítka, středové potvrzovací tlačítko a dvě tradiční klávesy pro přijetí a ukončení hovoru. Na pravém boku má telefon tlačítko pro aktivaci svítilny a spoušť fotoaparátu, na levém boku pak najdeme klasické dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti.

Hlavní menu telefonu je tvořeno obvyklou maticí 3 x 4 ikony. Zobrazení v řádkovém seznamu není možné. Níže položené položky jsou již v textovém seznamu seřazeny. Využít můžeme logicky přiřazených klávesových zkratek.

V pohotovostním zobrazení jde přiřadit různé funkce jednotlivým stisků navigační klávesy do všech čtyř stran. Kontextová tlačítka mají napevno přiřazeny své funkce: levé slouží pro přístup ke zprávám, právě potom pro aktivaci wapového prohlížeče. Do hlavního menu se vstupuje stiskem středového potvrzovacího tlačítka.

Klávesnice má příjemný gumový povrch, zdvih kláves je optimální. Odezva telefonu je na velmi slušné úrovni, vše je rychlé a plynulé. Ovládání nového Samsungu B2700 je pohodlné, čemuž přispívá přehledné menu.

Telefonování – 1000 kontaktů

Testovaný Samsung pracuje ve všech čtyřech pásmech standardu GSM a tak se s ním bez problémů dovoláme i za oceánem. Podporovány jsou i sítě třetí generace, ve kterých můžeme díky druhému fotoaparátu umístěného nad displejem využít videohovory.

Telefonní seznam Samsungu B2700 pojme rovnou tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu můžeme přiřadit vedle jména a příjmení osm telefonních čísel, faxové číslo, tři e-mailové adresy, dvě internetové adresy, poznámku, přezdívku, narozeniny, jméno zaměstnavatele, funkci a dvě poštovní adresy.

Ke kontaktu lze přidat i specifický obrázek či fotografii a vlastní vyzvánění (může být i ve formátu MP3). Ke kontaktu může být přidáno i vlastní upozornění na textovou zprávu (rovněž ve formátu MP3). V telefonním seznamu lze vyhledávat postupným zadáváním znaků. Kontakty s přiřazeným obrázkem zobrazují jeho miniaturní náhled i v seznamu.

Kontakty můžeme třídit do skupin volajících, které lze i vytvářet. Každá skupina může mít vlastní obrázek a vyzvánění. Již delší dobu nabízejí nové Samsungy vyzváněcí profily a nový model B2700 není výjimkou. Při vytáčení čísla se zobrazují všechny kontakty se zadanou sekvencí čísel.

Zprávy – SMS, MMS a e-mail

Se zapnutým slovníkem T9 píše nový Samsung textové zprávy bez diakritiky. Nechybí zobrazení zbývajících znaků z celkového počtu 2295 znaků a také informace o pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Textové zprávy lze odesílat i skupinám příjemců. Telefon uloží až 500 SMS zpráv. K dispozici jsou doručenky a nechybí možnost v ohrožení odeslat SOS zprávu.

Editor multimediálních zpráv MMS není příliš přehledný, jelikož je shodný s editorem pro SMS zprávy. Do ememesky můžeme přímo z editoru pořizovat fotografie, videa i zvukové záznamy. Do zprávy MMS můžeme vkládat i vizitky, schůzky, výročí, svátky, úkoly, poznámky, záložky a další položky.

Testovaný mobil je vybaven i e-mailovým klientem s podporou protokolů POP3, SMTP a IMAP4. K e-mailům můžeme automaticky přidávat podpis a k dispozici je vyžádání o doručení a přečtení. Podporovány jsou přílohy. Přijímané e-maily mohou mít velikost maximálně 500 KB. E-maily se mohou automaticky stahovat ve stanovených intervalech. Nechybí blokace nežádoucích adres a předmětů.

Další funkce – kompas, výškoměr a krokoměr

U outdoorového mobilu by neměly chybět ani speciální funkce, které využijeme právě při trávení volného času v přírodě. Testovaný Samsung sice nenabízí GPS navigaci, která by se u tohoto typu mobilu hodila, ale ve výbavě alespoň najdeme kompas. Ten je poměrně přesný, je však nutné chvíli počkat, případně jej znovu kalibrovat.

Kompas doplňuje výškoměr, který je také poměrně přesný. Další speciální funkcí je krokoměr. Ten umožňuje po zadání výšky a váhy vypočítat ušlou vzdálenost a spálené kalorie. Můžeme si navolit cíl (počet ušlých km, kroků nebo počet spálených kalorií), telefon nám zdolání nastavených kritérií oznámí zvukovým upozorněním.

Ušlou vzdálenost telefon může zobrazovat i v pohotovostním stavu (nelze kombinovat s grafickými tématy). Další speciální funkcí je svítilna, která se nachází na vršku mobilu. Osvit svítilny je opravdu značný, telefon tak nahradí běžnou baterku.

Odolná novinka neopomněla ani na ukrácení dlouhé chvíle. Ve výbavě tak najdeme hudební přehrávač, který dokáže zobrazit i obrázek přehrávaného alba. Hudební skladby lze vyhledávat podle několika kritérií: interpret, žánr, album, skladatel, poslední přehrané, nejčastěji přehrané a podcast. Nechybí opakování, náhodný výběr a tvorba playlistů.

Výbava nového Samsungu zahrnuje i FM rádio s RDS. S telefonem by se měly standardně dodávat kvalitní sluchátka. Kvalitu reprodukce hudby musíme pochválit, reprodukce nepostrádá výšky ani hloubky. K telefonu však nepřipojíme klasická sluchátka, konektor jack 3,5 milimetru chybí. Hudbu z hudebního přehrávače však můžeme poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Dále testovaný telefon nabízí přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, budík s pěti nezávislými časy buzení, poznámkový blok, úkolovník, světový čas, kalkulačku s pokročilými funkcemi, převodním měn a fyzikálních jednotek, časovač, stopky a hlasový záznamník, který dokáže pořídit záznam dlouhý až jednu hodinu.

Ve výbavě nechybí ani poměrně povedený wapový prohlížeč 2.0 a RSS čtečku. V menu nechybí samostatná položka Google, která nabízí internetový vyhledávač a přístup na Gmail. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a předinstalováno je několik her. Jedná se však pouze o dema. K dispozici je i prohlížeč kancelářských dokumentů.

Samsung B2700 podporuje datové přenosy EDGE. V sítích třetí generace nejsou podporovány rychlé datové přenosy HSDPA. Sítě 3G i tak v našich podmínkách mimo některá města nevyužijeme a testovaný mobil je určen především do přírody. Konektivitu obstarává Bluetooth 2.0, případně USB 2.0 s podporou funkcí Mass Storage.

Vestavěnou paměť s kapacitou 15 MB lze zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD až o 4 GB. Vzhledem k odolné konstrukci, u které vadí každá zdířka navíc, se paměťové karty vkládají pod baterii. Při výměně je tak nutné telefon vypnout.

Fotoaparát – na momentky postačí

Odolný Samsung B2700 je vybaven dvoumegapixelovým fotoaparátem bez automatického ostření. Blesk také chybí, jelikož je svítilna umístěná na vrchu telefonu. Kvalita fotoaparátu je na ucházející úrovni, absence automatického ostření má za následek špatné snímání textu. Fotoaparát však na běžné momentky z cest postačí.

Snímky můžeme pořizovat vícenásobně a mozaikově, k dispozici je časovač a několik efektů. Na výběr je z několika typů vyvážení bílé. Kvalitu fotografií lze nastavit ve čtyřech krocích. Zvuk spouště můžeme vypnout. Videonahrávky lze pořizovat pouze v nizoučkém rozlišení 176 x 144 obrazových bodů.

