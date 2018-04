Odolný mobil nemusí vydržet vůbec nic

Odolné mobilní telefony nabízí na našem trhu Siemens a Nokia. Odolnost se ovšem špatně definuje a například Siemens uvádí na svých stránkách, že konstrukce modelu M65 „ … zvyšuje užitné vlastnosti zvláště při pádu telefonu, v prašném prostředí a při stékající vodě.“ Nokia o svém modelu 5140i rovnou tvrdí, že se „ …vyznačuje neuvěřitelnou odolností…“

Výrobci se brání konkrétním závazkům, které by uživatelům jasně definovaly, co pogumovaný mobil vydrží. Ačkoliv se odolné mobily v reklamních šotech povalují v bahně, trocha vody je může nenávratně zničit a jejich majitel pak zjistí, že slovní spojení zvýšená odolnost nemusí znamenat vůbec nic. Reklamační oddělení zkorodovaný mobil neuzná s tím, že není vodovzdorný a pokud do něj pronikla vlhkost, uživatel s ním musel zacházet v rozporu s návodem.



Odolné telefony Siemens M65, M75, 5140i a snad jediný skutečně nerozbitný mobil Nokia 6250

Jozef Hrubý zakoupil mobilní telefon Siemens M65 i se speciálním držákem Bike-o-Meter, který umožňuje tento mobil použít jako cyklometr. Po té, co jednou na vyletě s kolem zapršelo, přestal telefon fungovat, a tak se jej rozhodl majitel reklamovat. Neúspěšně.

Argumentace Siemensu je ovšem v tomto případě neprůstřelná: „V návodu k použití je napsáno, že telefon disponuje vylepšenou ochranou proti prachu, stříkající vodě a nárazům, pokud jsou použita přiložená těsnění a kovový profil podle návodu k montáži,“ řekl pro Českou televizi Petr Sedláček ze Siemensu a dodal, že když byl telefon připevněn na kole, tak nemohl být systémový konektor zakryt gumovou krytkou.

Právě okolo systémového konektoru v tomto případě pronikla do telefonu vlhkost, která jej zničila. Je jasné, že pokud není systémový konektor chráněn krytem, tak se zvýšenou odolností proti vodě nelze počítat. Zároveň by ovšem bylo z pozice Siemensu fér upozornit na to alespoň v návodu u speciálního outdoorového příslušenství. Jiří Študlar z České obchodní inspekce pro Českou televizi uvedl, že by se dokonce mohlo jednat o klamavou reklamu.

Pokud se tedy pohybujete v prostředí, které není elektronice zrovna nakloněné, lze očekávat, že vám odolný mobil vydrží déle než obyčejný. Skutečně vodovzdorný nebo prachuvzdorný telefon na našem trhu ovšem nenajdete a ani nečekejte, že k vám bude reklamační oddělení vstřícnější jen proto, že se váš mobilní telefon chlubí pogumovanými kryty nebo kovovým rámem.

Celý díl Černých ovcí najdete na stránkách České televize.