Odolný Bluetooth adaptér společnosti Bluetake

USB adaptér od společnosti Bluetake je výjimečný v několika ohledech. Je to jeden z nejmenších adaptérů na českém trhu (6,1 x 2,2 x 1 cm). Troufáme si říct, že se jedná o nejbytelnější adaptér, který je u nás k dostání. Střední část těla tvoří kovový plášť, koncová část a částu samého USB konektoru je z tvrdé gumy. Adaptér jsme nechali padat ze stolu, ale jistě by snesl i mnohem hrubší zacházení. Vzhledem k velikosti přístroje i jeho odolnosti je to dobré řešení pro týmy, které na cestách se svými notebooky potřebují narychlo utvořit dočasnou počítačovou síť.

Součástí balení je samozřejmě instalační CD s obslužným softwarem od Widcommu (verze 1. 2. 1. 15), mimo jiné na CD také najdete software pro faxování WinFax Pro 10.0. Součástí balení bohužel není USB kabel, takže při vysouvání adaptéru budete vždy muset pěkně na všechny čtyři. (Nezapomeňte, že nejprve musíte vždy nainstalovat software, až pak zasunout adaptér.)

Při testování tohoto adaptéru jsme dosáhli standardních výsledků. Dosah zařízení je oněch obvyklých deset metrů s jistou tolerancí. Neočekávejte, že budete moci přenášet soubory či synchronizovat mobil s počítačem na větší vzdálenost, ostatně to ani není cílem technologie Bluetooth. Další možností je pořídit si speciální adaptéry, jejichž signál je zesílen (například BT3030 USB Dongle s dosahem 100 metrů).

Software od Widcommu je tradičním prostředím pro Bluetooth zařízení, jeho největší předností je možnost použití průvodce pro vytvoření spojení, velmi pružné je i ovládání softwaru prostřednictvím kontextového menu, které se vyvolá kliknutím pravého tlačítka na ikonu Bluetooth v trayi. Zde máte přístup ke každé ze sedmi typů služeb, které Bluetooth spojení nabízí.

Kromě spojení adaptéru s telefonem jsme zkoušeli jednoduché propojení počítačů (přenos souborů). Přenášeli jsme i větší soubory, bezdrátová "linka" vykazovala dobrou stabilitu, nepadala.

Adaptér Bluetake BT-009 je střední cestou mezi výkonem a cenou (2 318 Kč včetně DPH). Výjimečně kvalitní design a odolnost je jeho velkou předností, funkčnost je na standardní úrovni. Cena kvalitních materiálů se samozřejmě odrazila i na celkové ceně přístroje – na českém trhu rozhodně najdete levnější adaptéry. Na druhou stranu si s nimi nebudete moct házet…

A v levnějším balení…

Pokud nemáte v plánu podnikat s adaptérem žádná alotria, postačí vám zařízení Bluetake BT009V, jehož hardware je (jak už napovídá typové číslo) zcela totožný, výrobce pouze ušetřil na obalu – plošný spoj s Bluetooth čipem je zakrytován v průhledném plastu. O to působivější je zase svit modrého světla, typického pro Bluetooth periferie.

Adaptér je o něco větší (7,5 x 2,4 x 0,8 cm), součástí balení opět není USB kabel. Na přiloženém instalačním CD také nenajdete jako bonus žádný další software. Za levnější variantu adaptéru zaplatíte 2 135 Kč včetně DPH. Nu, posuďte podle obrázku, zda se vyplatí ušetřit necelé dvě stovky.

Za zapůjčení obou zařízení děkujeme firmě Procontrol, výhradnímu distributorovi společnosti Bluetake.