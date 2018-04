Bendgate zapomenut, nové iPhony jsou mnohem pevnější. I mírně voděodolné

Společnost SquareTrade nabízející všemožné pojištění pro chytré telefony a tablety byla loni jednou z prvních, která po vypuknutí aféry Bendgate iPhony 6 otestovala ve tříbodové zkoušce ohybu (více zde).

Letos pojišťovna odolnost otestovala komplexněji a kromě ohybové zkoušky telefony vystavila také vysokým teplotám, mrazu, vodní lázni i různým pádům na beton. Hodnotila se i jistota úchopu telefonů. Kromě iPhonů 6s takto potrápila i špičkový Samsung Galaxy Note 5.

Čísla v tabulce ilustrují riziko poškození při různém zatížení. Platí tedy - čím menší číslo, tím je riziko nižší. Nepřekvapí tak, že nejlepší známku úchopu má iPhone 6s. Oproti většímu iPhonu 6s Plus i Samsungu Galaxy Note 5 je přeci jen kompaktnější a z této trojice i nejlehčí. Nejhůře si naopak menší z iPhonů vedl při vystavení extrémním teplotám, nejlépe jim odolal Note 5.

Velmi dobře celé trio uspělo při hodinové vodní lázni, kterou všechny testované přístroje ustály bez následků. V testu ohybu si iPhony mezigeneračně vedly značně lépe. Použití pevnější hliníkové slitiny 7000 Series používané i v leteckém průmyslu tak není pouze marketingovým tahem.

Zatímco loni iPhony 6 nevratně ohnula síla 490 newtonů, letos k trvalému poškození modelu 6s bylo třeba síly téměř 760 N. Větší 6s Plus se pak prohnul až pod 845 newtony. Note 5 odolal stejné síle jako iPhone 6s.

Nejnižší skóre a tedy nejlepší výsledek si od SquareTrade vysloužil iPhone 6s. Ten sice v testu ohybu vydržel méně než jeho větší sourozenec, ovšem jeho kompaktní rozměry a tedy jistější úchop snižují riziko vyklouznutí z ruky a následného střetu s tvrdou realitou betonu. To se většinou neobejde bez trvalých následků, ať již v podobě promáčknutých rohů hliníkové šasi nebo rovnou prasklého krycího skla displeje.

Vodní lázeň si nové iPhony „užívají“

Odolnost smartphonů vůči vodě je užitečná věc. A není přitom nutné, aby se s nimi bylo možné i potápět, od čehož koneckonců odrazuje Sony i majitele voděodolných xperií (více zde). Bohatě stačí, když lze telefon bez obav používat v dešti.

Na to sice Apple u nových iPhonů 6s a 6s Plus neláká, ovšem mnohé testy publikované na videoportálu YouTube dokazují, že ponoření do vody skutečně ustojí. Pokud by se však s novým iPhonem uživatel vydal hlouběji do bazénu, stálo by ho to život. Tedy ne majitele, ale jeho iPhone.

Kanál TechSmartt proti sobě v testu voděodolnosti postavil iPhone 6s Plus a Galaxy S6 edge. Oba přístroje tvůrci videa umístili do misek s vodou, tedy jen několik centimetrů pod hladinu, a ponechali je tam déle než 30 minut. Oba telefony zkouškou prošly, aniž by to na nich zanechalo následky.

Keaton Keller připomněl, že loni byl stejný test labutí písní pro iPhone 6. Apple tedy evidentně na voděodolnosti zapracoval, byť oficiálně nové iPhony žádnému stupni krytí nevyhovují. To koneckonců ani testovaný Galaxy S6 edge, který testem prošel také.

Více než hodinu zkoušel odolnost iPhonu 6s Plus vůči vodě Zach Straley. Ten však do vedlejší nádoby neponořil žádný konkurenční smartphone, ale menší z novinek Applu. Po vylovení a vysušení ještě oba přístroje krátce vyzkoušel. Inovace v podobě technologie 3D Touch, kdy displej rozezná sílu dotyku, byla funkční i po koupeli. Stejně bezproblémově fungovaly i fotoaparáty obou iPhonů.

Po několika dnech na YouTube nahrál další video, ve kterém funkčnost obou vodní lázní zkoušených iPhonů otestoval důkladněji. Ukázal odemknutí telefonů pomocí čtečky Touch ID i plnou funkcionalitu obou odhalených portů, tedy 3,5mm audio jacku i konektoru Lightning. Nezbývá než věřit, že jde skutečně o kusy, které se o pár dní dříve koupaly v miskách s vodou.

V každém případě iPhony částečně voděodolné jsou, ačkoli se tím Apple nechlubí. Podobnou odolnost by však při stejném testu prokázaly jistě i další smartphony, které oficiálně nejsou na voděodolnost testovány.

Metrová hloubka už iPhonu vadí

Zatímco s tlakem několikacentimetrového vodního sloupce si iPhony poradily, metrová hloubka už se jim téměř s jistotou stane osudnou. Takovou situaci zdokumentoval kanál iDeviceHelp, jehož videa na YouTube ukazují výhradně zařízení značky Apple.

V nejnovějším z nich jejich autor iPhone 6s Plus umístil do sítě s násadou a s její pomocí telefon ponořil přibližně metr pod hladinu. Neblahé následky tlaku vody na sebe nenechaly dlouho čekat. Již po minutě displej začal stávkovat a nereagoval na gesta. Dvě minuty pod vodou znamenaly ztmavnutí displeje, telefon se vypnul a ani po chvíli odpočinku nešel nastartovat. Následně se začal výrazně zahřívat a zapnout se ho již nepodařilo.

Uvedené testy dávají majitelům nových iPhonů jistou šanci, že déšť nebo jemný proud vody (sprcha) jejich telefon nemusí poškodit. Mezigeneračně je skutečně vidět výrazný pokrok. Stále ovšem platí, že pokud se telefon ocitne hlouběji pod vodou, pak je tlak vody nemilosrdný a cestu do útrob iPhonů si zkrátka najde.

Není vyloučeno, že příští iPhone již bude oficiálně certifikován a podobně jako xperie nabídne nějaký stupeň krytí. Takto jsou to právě vrcholové telefony značky Sony spolu s obrněnými smartphony CAT, které si s nenadálou koupelí dokážou poradit nejlépe.