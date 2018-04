Odolná Nokia nevydrží nic víc než obyčejný mobil, ukázal crash test

Na internetu přitom koluje množství videí, kde se telefon koupe ve vodě, odolává pádům z velkých výšek a dokonce obstojí i v roli golfového míčku. Po našem testu už můžeme s jistotou říct, že by stačil jeden odpal a telefon by se rozlomil na několik kusů. Stejně totiž dopadl i v závěru našeho crash testu.

Nokia 3720 classic za čtyři tisíce korun splňuje specifikaci IP54, což zaručuje její odolnost proti prachu a také stříkající vodě. Její tělo působí sice bytelnějším dojmem, tvrdší použité materiály ale při případném pádu příliš nepomohou. Nezískalo si nás ani uchycení krytu baterie pomocí šroubu, který se během našeho testu celý vytrhl. Nemůžeme říct, že by telefon nesplnil to, co norma IP54 uvádí, na druhou stranu ale nějaký ten malý pád a pár stříkanců vody přežije prakticky každý obyčejný mobil.

Odřeniny už po prvním pádu

Přístroj jsme samozřejmě nechtěli zničit hned na začátku a začali jsme proto velmi opatrně. Pád z jednoho metru telefon sice přežil, na plastovém krytu se ale začaly po každém dopadu objevovat neodstranitelné šrámy. Stejně dopadl i kovový rám, který se odřel hned při prvním kontaktu se zemí.

Po lehkém rozehřátí, které ale Nokia ani tak nepřežila bez úhony, následoval dopad z výšky tří až čtyř metrů. Opět se ozval pro každého majitele mobilního telefonu velmi nepříjemný zvuk a Nokia utržila další šrám. Tentokrát už se začal odklápět zadní kryt baterie a také množství škrábanců výrazně stouplo. I tak byl ale telefon stále bez problémů použitelný, což potvrdil testovací telefonát a několik sms.

Voda je nepřekonatelná překážka

Na řadu přišla voda, kterou by Nokia měla dle technických parametrů přežít jen ve formě stříkanců. Polití půllitrem ustála opravdu bez úhony, a tak jsme telefon ponořili do sklenice. Ze začátku vypadalo vše velmi slibně a na mobil jsme si mohli i několik málo vteřin zavolat. Po delší době ale Nokia ohlásila chybu registrace SIM karty a od té chvíle se nám ji už nepodařilo vrátit k životu. Telefon neodolal ani krátkému ponoření do malého množství vody, která si velmi rychle našla cestu k elektronickým součástkám. V této době jsme si vzpomněli na nedávný crash test o mnoho levnějšího Samsungu B2100, který se bez problémů koupal několik minut na dně Vltavy.

S Nokií už si opravdu nezavoláme, po tak krátké době skončit test se nám ale nechtělo. Její předchůdci, kteří test s vodou přežili bez problémů, totiž pak vždy pokračovali pod kola automobilu a vrcholem byl pád ze čtvrtého patra redakce Mobil.cz. Automobil jsme už nefunkční Nokii odpustili, zajímalo nás ovšem, jak si šasi telefonu poradí s pádem z výšky kolem deseti metrů. Odolnost proti ponoření nemá telefon ve specifikaci, nebudeme tak tuhle odolnou Nokii ihned odepisovat, znělo z úst kolegů. Samsung B2100 pád ze čtvrtého patra přežil a mohli jsme si z něj i zavolat, třeba i Nokia nás v tomto mile překvapí. Sice už si nezavoláme, možná ale telefon přežije tvrdý dopad bez výraznějšího mechanického poškození.

Kolega se tedy vydal s mobilem o několik pater výš a my jsme zatím vyklidili prostor pod okny. Dopad na hlavu kolemjdoucích jsme riskovat nechtěli. Kamera je připravena, můžeme házet. Nokia 3720 classic letí ani ne dvě vteřiny, po dopadu je ale všem přihlížejícím jasné, že z tohoto mobilu si už nikdy nikdo nezavolá - i kdyby před hodem fungoval. Rozpadl se na několik dílů. Desítky centimetrů od sebe tak skončily baterie, kovový rám a dokonce i klávesnice.

Oproti konkurenci zaostává

Novou Nokii nelze nesrovnávat s nedávno testovaným Samsungem B2100. Čtěte: Odolný samsung "za pár šupů" vydrží i pád ze čtvrtého patra. Ve srovnání s ním na nás ale Nokia zapůsobila hned při prvním dopadu zcela jiným dojmem. Zatímco u Samsungu použité měkké materiály telefon po každém dopadu ochránily a bylo jasné, že jej nějaký ten pád nemůže překvapit, v případě modelu Nokia 3720 classic se při každém dopadu ozval velmi nepříjemný zvuk, který signalizoval velké riziko poškození.

Při našem crash testu si tak Nokia nevedla úplně nejlépe, na druhou stranu ale nemůže říct, že by nesplnila to, co slibuje. Odolnost proti prachu, stříkající vodě nebo lehkému pádu je u tohoto telefonu zaručena, pokud ale hledáte opravdu bytelný mobil, který přežije za všech okolností, poohlédněte se jinde.