Odmítl v letadle vypnout mobil, zatkli ho. V Česku hrozí vysoká pokuta

Muž byl zatčen a odveden pořádkovými silami, protože při přistání měl zapnutý svůj mobilní telefon a ani na žádost posádky letadla ho nevypnul. Posádce došla trpělivost a povolali muže zákona, kteří si pro "pachatele" přišli hned, jak se letadlo otevřelo.

Ti vyslechli svědky, jak uvedl mluvčí letiště Jeff Schultes, a následně muže odvedli. Jeho totožnost zveřejněna nebyla. Nebezpečnost používání mobilního telefonu za letu přitom nebyla dosud přesvědčivě dokázána, některé aerolinky používání mobilního telefonu dokonce dovolují, často ovšem mimo vzlet a přistání, například v Rusku nebo v Asii.

U nás teoreticky hrozí pokuta 100 000 korun

U Českých aerolinií je oficiálně použití mobilního telefonu zakázáno, a to po celou dobu letu. Cestující by dokonce podle přepravních podmínek měli telefon vypnout už před nástupem do letadla. Nedodržení zákazu se teoreticky může pokutovat až 100 000 korunami. Podobná ustanovení mívají v podmínkách další tuzemští přepravci.

V praxi bývá situace jiná. Cestující mobily v lepším případě vypínají, v horším jen ztišují zvuk až v letadle a zapínají je, jakmile se letadlo dotkne země. Podobně je tomu v zahraničí. Často pak o vypnutí telefonu musí žádat personál.

"Na palubách letadlech Českých aerolinií není povoleno používat taková elektronická zařízení, která by svým provozem mohla negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. V případě, že cestující poruší uvedenou podmínku přepravy, v drtivé většině případů sjednají nápravu stevardi upozorněním, opakovaným napomenutím popř. důrazným vyžádáním nápravy takového jednání cestujících," uvedla Hana Hejsková, ředitelka komunikace Českých aerolinií.