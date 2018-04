Odhalené tajemství z uhlíkových vláken – recenze LG KF750 Secret

LG v poslední době nabídl několik nových mobilů, které nabízejí různé variace na dotykové ovládání. Vedle ryzích stylovek se senzorovými klávesami přišly i modely s malým dotykovým displejem, který slouží pro ovládání telefonu. Hlavní displej těchto telefon však dotykový nebyl. V portfoliu výrobce je ale i několik povedených telefonů s plně dotykovým ovládáním.

Nové LG KF750 s obchodním označením Secret (anglicky tajemství) je hybridem různých koncepcí dotykového ovládání. Novinka má efektní senzorové funkční klávesy, které však doplňují i standardní mechanická tlačítka. Telefon je vybaven i dotykovým displejem. Pomocí dotykového displeje však můžeme ovládat pouze vybrané multimediální funkce.

Testované LG KF750 Secret v katalogu mobilů. Konkurence v podobě Samsungu U900 Soul a nového Sony Ericssonu G705.

Elegantní vysouvací mobil s tenkým tělem, vyrobený z hodnotných materiálů.

LG s mobily s dotykovým ovládání sklízí úspěch. Úspěch prorokujeme i novince Secret. Ta totiž v elegantním tenkém kabátku vyrobeném z ušlechtilých materiálů nabízí slušnou porci výbavy. Secret se řadí mezi nejvybavenější „hloupé“ mobily na trhu a nabízí i funkce, které jsou vyhrazeny doposud pouze specializovaným mobilům.

Design – tenký elegán z uhlíkových vláken

Vzhled nového LG považujeme za velmi povedený. Tenké tělo je v poslední době již samozřejmostí. Secret se svou tloušťkou 11,8 milimetru v žádné kapse neudělá bouli. Výška 102,8 milimetru a šířka 50,8 potom zaručí dobrou ergonomii a dostatek prostoru pro displej a ovládací prvky.

LG Secret je jedním z prvních mobilů, na jehož krytu byly použity části z uhlíkových vláken. Z uhlíkových vláken je vyroben pouze kryt baterie, jehož originální povrchová úprava vypadá luxusně. Kryt je mimořádně pevný a zároveň lehký. To se však příliš nepodepsalo na celkové hmotnosti 116 gramů. Kryt baterie drží pojistka.

Vršek telefonu je vyroben z plastu, ten však má povrchovou úpravu ve stylu kůže. Ve spodní části je jinak poměrně ostře řezaný mobil zakulacen. Úplně vespod zavřeného telefonu najdeme tři stříbrné klávesy. Horní část vysouvacího mobilu je ze tří stran ohraničena chromovaným rámečkem, na kterém však ulpívají otisky prstů.

Nové vysouvací LG se bude prodávat v jediném černém barevném provedení. V levém horním rohu najdeme očko pro uchycení poutka. Systémový konektor, který slouží jak pro nabíjení, tak pro připojení datového kabelu a sluchátek, najdeme na levém boku.

Displej – částečně dotykový, krytý sklem

Displej testovaného LG nabízí tradiční rozlišení QVGA. Aktivní (TFT) displej je poměrně rozměrný, jeho úhlopříčka je 2,4 palce. Displej, který je krytý safírovým sklíčkem odolným vůči poškrábání, dokáže zobrazit 262 000 barev.

Vítanou vlastností je možnost nastavení tapety ze zvětšeného detailu pořízené fotografie. Na úvodní obrazovku můžeme uložit i povedené flashové animace s grafikou od malíře Keitha Haringa. V pohotovostním stavu lze nechat zobrazit i kalendář, ikony klávesových zkratek přiřazených k navigačním klávesám nebo duální hodiny s dvěma světovými časy. Hodiny mohou být zobrazeny ve dvou velikostech a zvolit můžeme i barvu písma.

Na výběr jsou dvě barevná provedení menu: černé a bílé. Černé zobrazení menu telefonu má za následek horší čitelnost displeje na přímém slunečním světle. Nechybí několik variant grafiky při vytáčení telefonního čísla. Díky senzoru je k dispozici automatické nastavení jasu displeje podle okolního prostředí. Font písma můžeme vybírat z pěti velikostí, to ocení zejména uživatelé se zhoršeným zrakem.

Baterie – dva a půl dne v plném provozu

Testovaný telefon používá Li-Ion baterii s kapacitou 800 mAh. Ta by měla podle specifikace od výrobce zaručit výdrž v pohotovostním režimu až 260 hodin. Nepřetržitě by mělo být možné telefonovat až 229 minut. V našem testu nové LG vydrželo na příjmu dva a půl dne.

Telefon jsme na noc nevypínali a v testu je zahrnut poslech hudby z rádia i hudebního přehrávače, stejně jako krátké sledování filmu. Ekologicky smýšlející uživatelé jistě uvítají vizuální a zvukovou signalizaci plně nabité baterie, která majitele vyzve k odpojení nabíječky ze sítě.

Ovládání – dotyk na vícero způsobů

Základním ovládacím prvkem nového vrcholného vysouvacího LG jsou senzorové klávesy. Ty slouží pro navigaci a jako dvě kontextová tlačítka. S povděkem kvitujeme klasické mechanické potvrzovací tlačítko umístěné uprostřed. K senzorovým klávesám totiž směřuje výtka, jelikož jsou příliš citlivé, a proto není nouze o přehmaty. Dotyk na senzorovou klávesu může doprovázet nejen zvukový doprovod, ale také jemné zavibrování. Na výběr jsou dva typy podsvícení senzorových kláves.

Senzorová funkční tlačítka doplňuje trojice tlačítek pro editaci a přijetí a ukončení hovoru na spodní hraně zavřeného telefonu. Na pravém boku potom najdeme ještě dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, tlačítko pro vyvolání rychlého menu a tlačítko spouště fotoaparátu, které fotoaparát i aktivuje.

Jak již bylo napsáno, testované LG disponuje i dotykovým displejem. Pomocí dotykového displeje lze však ovládat pouze vybrané multimediální funkce: hudební přehrávač, FM rádio, prohlížeč fotografií, prohlížeč kancelářských dokumentů a hry M-Toy. Toto ovládání výrobce pojmenoval Neon Touch.

Přes dotykový displej se však vyjmenované funkce ovládají omezeně, při klasickém ovládání nabízí zmíněné položky širší spektrum funkcí. Například hudební přehrávač nabízí pouze základní ovladače pro zapnutí, vypnutí, přetočení, nastavení hlasitosti a opakování.

Výběr hudebních skladeb podle různých kritérií není možný, k dispozici je pouze dlouhý seznam se všemi dostupnými hudebními skladbami. Dotykový displej se aktivuje stiskem tlačítka na pravém boku nebo klasicky najetím na položku v menu telefonu. Dotyk na dotykovém displeji může doprovázet jemné zavibrování.

Samotné hlavní menu může být zobrazeno ve třech typech zobrazení. Klasické zobrazení v matici 3 x 4 ikony doplňuje ještě zobrazení v řádkovém seznamu (to je k dispozici pouze při bílém tématu) a efektní, ale celkem nepraktické zobrazení v panelech, ve kterých se listuje vlevo či vpravo (to je k dispozici pouze při černém tématu).

Do hlavního menu se vstupuje stiskem středového potvrzovacího tlačítka. Kontextové klávesy mají napevno přiřazeny funkce pro vstup do telefonního seznamu a pro vstup do složky uložených multimédií. Stejně tak jsou v pohotovostním stavu napevno přiřazeny funkce stiskům všemi čtyřmi směry navigačních tlačítek. Pohodlný je pohyb menu podle logicky přiřazených klávesových zkratek.

Alfanumerická klávesnice nabízí poměrně rozměrné klávesy, které jsou vyvedeny takřka v jedné rovině. Každá klávesa má ale jasně ohraničený tvar s mírným vypoulením, a tak nečiní problémy ani psaní poslepu. Zdvih kláves je komfortní.

Telefonování – 1000 kontaktů a videohovory

Telefonní seznam LG Secret dokáže uložit až tisícovku kontaktů. V telefonním seznamu lze vyhledávat postupným zadáváním znaků. Po najetí na požadovaný kontakt se může zobrazovat přiřazený obrázek nebo fotografie.

Ke kontaktu můžeme vedle jména a příjmení přidat pět telefonních čísel, dvě e-mailové adresy, internetovou adresu, poštovní adresu, jméno zaměstnavatele, pozici, adresu do zaměstnání, poznámku, zmiňovaný obrázek a vlastní vyzváněcí melodii (i ve formátu MP3). Jako vyzvánění lze použít i videonahrávku.

Kontakty můžeme třídit do skupin volajících, které lze i vytvářet. Nechybí tradiční rychlá volba pro osm telefonních čísel. Testovaný telefon disponuje vyzváněcími profily, které je možné do detailů editovat.

S LG Secret se dovoláme ve třech pásmech GSM a v sítích třetí generace jsou podporovány videohovory. Kvalita reprodukce hovoru je na standardní úrovni, stejně jako hlasitost hlasitého odposlechu. Ocenit musíme šikovnou vlastnost, která zobrazuje kontakty se zadanou sérií čísel při zadávání telefonního čísla.

Zprávy – 1000 SMS zpráv

Nové LG může psát textové zprávy s diakritikou i bez. Nechybí zobrazení počtu zbývajících znaků z celkového počtu 160 znaků a pořadí vícenásobné textovky.

Nechybí doručenky a telefon dokáže uložit až 1000 textových zpráv. Oceňujeme možnost dlouhý text automaticky odeslat místo vícenásobné SMS zprávy jako zprávu MMS. Editor multimediálních zpráv by mohl být přehlednější, zprávy MMS se totiž píší ve stejném editoru jako klasické textovky. Přímo z editoru lze pořizovat všechna multimédia.

Telefon disponuje i e-mailovým klientem s podporou protokolů POP3, SMTP a IMAP4. Samotný editor pro psaní e-mailů je přehledný se samostatnými kolonkami pro zadání příjemce, kopie, předmětu a samotné zprávy. Odesílat můžeme přílohy. E-maily se mohou stahovat v zadaných intervalech a nechybí možnost automatického vkládání podpisu.

Další funkce – hry ovládané pohybem

Hudební přehrávač nového LG nabízí výběr hudebních skladeb podle interpreta, alba a žánru. Při přehrávání hudby klasickým způsobem a ne přes rozhraní dotykového displeje telefon zobrazuje i obrázek alba, ze kterého přehrávaná hudební skladba pochází. K dispozici je tvorba playlistů, opakování, náhodný výběr, ekvalizér a vizualizace.

Tenké vysouvací LG je vybaveno pouze jediným proprietárním konektorem, ke kterému se připojují i sluchátka. Ve standardním balení však najdeme redukci s audio konektorem 3,5 milimetru. V balení najdeme i slušně hrající sluchátka s vyváženými basy i výškami. Hudbu lze poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Zkrátit si dlouhou chvíli můžeme i poslechem FM rádia nebo lze sledovat filmy. Hudební přehrávač i rádio může hrát na pozadí. Telefon podporuje přehrávání videí ve formátu DivX až v rozlišení VGA. Dalšími podporovanými video formáty jsou: MPEG4, WMA, H.263, H.264 a RV. Videa lze přehrávat také v horizontálním zobrazení přes celou plochu displeje.

Krátkou chvíli zkrátí i hraní her. V telefonu jsou předinstalované dvě klasické Java hry: Golf a Sudoku. Testovaný telefon ale podporuje i hry M-Toy. Ty se ovládají pohybem telefonu, jelikož je LG Secret vybaveno pohybovým senzorem. LG Secret je vybaveno výstupem na běžný televizor, a tak lze hry hrát na velké obrazovce.

Pro uložení hudby, videa a dalších položek má testovaný mobil připravenou vestavěnou paměť s kapacitou 100 MB, kterou lze rozšířit o 4 GB pomocí paměťových karet microSD. Paměťové karty se vkládají pod kryt baterie. Baterii není nutné při výměně vyjímat, a tudíž nemusíme telefon vypínat.

Nové LG podporuje v sítích třetí generace rychlé datové přenosy HSDPA, a to až rychlostí 3,6 Mbps. V sítích GSM jsou podporovány datové přenosy EDGE. Wi-fi bohužel testovaný mobil nenabízí. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu – podpora USB 2.0 včetně funkce Mass Storage.

Korejská novinka je dále vybavena organizérem, který zahrnuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, úkolovník, poznámkový blok včetně poznámky blokované heslem a vyhledávač data. Dále telefon nabízí běžné funkce, jako je budík, kalkulačka (včetně pokročilých funkcí), stopky, převodník měn a fyzikálních veličin a světový čas.

Ve výbavě také najdeme prohlížeč kancelářských dokumentů formátu Word, Excel, PowerPoint, PDF a TXT. Hlasový záznamník nahraje neomezeně dlouhý záznam, jelikož lze nahrávky ukládat i na paměťovou kartu. Telefon disponuje povedeným internetovým prohlížečem s čtečkou RSS. Samostatnou položkou v menu je internetový vyhledávač Yahoo!. Na některých trzích by měl být však přítomen vyhledávač Google.

Secret má ve své výbavě i editor fotografií a videí. Telefon dokáže vytvářet krátké sekvence z hudebních skladeb MP3, které mohou sloužit jako vyzvánění. Využít můžeme i aplikaci Filmař umožňující editovat video včetně přidávání zvuku a vkládání fotografií.

Fotoaparát – DivX video v rozlišení VGA

Testované LG Secret dokáže pořídit fotografie v maximálním rozlišení pět megapixelů. Fotoaparát má automatické ostření, detekci obličeje a detailní fotografie můžeme pořizovat díky makro režimu. K dispozici je diodový blesk, který však nepotěší příliš velkou intenzitou. Kvalita pořízených fotografií je na slušné úrovni bez deformací a s věrným podáním barev. Na trhu jsou však lepší pětimegapixelové fotomobily.

Při fotografování lze nastavovat jas, vyvážení bílé, ISO, kvalitu ve třech krocích a využít můžeme samospoušť nebo některý z barevných efektů. Pořizování snímků může proběhnout v sekvenci nebo je k dispozici panoramatický záběr a rámeček.

Tajemství od LG boduje také možností pořizovat videozáznamy ve formátu DivX v rozlišení VGA v kvalitě 30 fp. Telefon umí pořizovat i zpomalené nebo zrychlené videozáznamy (120 fps), ty jsou však pouze v rozlišení QVGA. Při nahrávání videí můžeme nastavit vyvážení bílé, kvalitu a vybrat lze některý z efektů. Videa potěší vysokou kvalitou a jejich pořízení je možné se zvukem nebo bez. Ukázku, jak nové LG nahrává videa, si můžete stáhnout zde (3,77 MB).

Sečteno podtrženo