Odhady růstu trhu mobilních telefonů v USA

Zákazníci operátorů mobilních sítí v USA využijí přes 500 miliard minut airtime do roku 2003, tvrdí Strategy Analytics.

Využívání airtime se bude mezi lety 1998 a 2003 ročně zvyšovat až o 35% a nakonec bude 9% telefonních spojení realizováno mobilními sítěmi. To alespoň tvrdí zpráva "US Cellular Market Status & Outlook'' publikovaná Strategy Analytics Inc.'s Mobile Communications Service North America.

"Jednotlivci budou segment dominovat s 85% uživatelů, ale silný a ziskový segment profesionálních uživatelů není radno přehlížet. Významné zlepšení v nákladech na minutu airtime, jednoduché používání a propojení s pozemními linkami bude nutné pro dosažní těchto cílů'', říká David Kerr, ředitel Wireless Programs at Strategy Analytics.

Počet uživatelů digitálních sítí vzroste na 124 miliony do roku 2003. Systémy CDMA překonají TDMA okolo roku 2000 používat je bude okolo 65 milionů oproti 52 milionům v systémech TDMA.

Princip "Jedno číslo, jeden provozovatel" je stále ještě jedním z nejsilnějších lákadel pro zákazníky mobilních operátorů. (Dalekáť cesta má, marné volání, viď, Telecome?) Přes 40% současných uživatelů mobilních telefonů použilo slovní spojení "rozhodně ano" při formování odpovědi na otázku, zda by chtěli mít své "osobní telefonní číslo" zatímco polovina telefonujících občanů chce mít jednoho provozovatele pro mobilní telefony, lokální hovory i pro hovory dálkové - kdo to chtěl drobit Telecom a proč, stačí mu dát licenci na mobilní telefonii a předhoníme USA, alespoň v tom co si tržně vyspělí zákazníci přejou.

Pro udržení přílivu zákazníků a snížení procenta odchodů musí operátoři využívat krátkodobé zdroje obratu jako je pronájem mobilních telefonů a jejich pojištění, podporovat programy druhých a třetích zákazníků v domácnostech vytvářet konkurence schopné nabídky dodatečných služeb.

Operátoři mobilních sítí se musí soustředit na vytváření zákaznicky přátelských služeb a integraci mobilních a pevných sítí. "Operátoři se nakonec podělí o konečný počet protelefonovaných minut a celkové náklady v odvětví. Integrované mobilní a pevné sítě spolu s levným přístupem k Internetu sníží počet odcházejících zákazníků na minimum, zvýší efektivnost marketingu, péče o zákazníky a účtování, které se stanou kritickými položkami úspěšnosti operátora." poznamenal Kerr.



Strategy Analytics, dříve BIS Strategic Decisions, je poradenská společnost v oboru médií, komunikací a počítačů