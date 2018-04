Dochází jim dech? Dotírali se na Samsung a Apple, teď mírní odhady

Huawei dávno není výrobcem levných smartphonů, v posledních dvou letech ukazuje, že umí vyrobit přístroje se špičkovou výbavou i výborným zpracováním. Nárůstu popularity napomáhá i dceřiná značka Honor, v jejíž nabídce nalezneme obdobně vybavené smartphony za výhodnější ceny.

Tato taktika u zákazníků evidentně zabírá a Huawei si tak nejenže drží pozici třetího nejsilnějšího hráče, ale postupně posiluje. Podle Strategy Analytics prodal v prvním čtvrtletí loňského roku 28,3 milionu smartphonů, což znamenalo třetí pozici a 8,5procentní tržní podíl.

Letos firma dosáhla odbytu 34,5 mil. přístrojů a to jí zajistilo bezmála 10procentní podíl na trhu (přesně 9,8 %). Huawei se navíc netají ambicemi stanout do roku 2021 na první příčce a sesadit tak Samsung i Apple. Loni prodal celkem 139 milionů smartphonů.

Značky OPPO a Vivo, které patří do skupiny BBK Electronics, meziročně v uvedeném období posílily ještě výrazněji a jejich pozice se zdá být neotřesitelná. Koneckonců za Vivo je na 6. příčce jihokorejské LG s výrazným odstupem jak z pohledu prodaných kusů, tak i tržního podílu (viz. tabulka).

Toto silné čínské trio mělo donedávna silná očekávání i co se týče letošního odbytu, podle serveru DigiTimes však v současnosti jejich odhady tolik optimistické nejsou.

Huawei se snaží proniknout do USA

Problémem Huaweie i dalších čínských značek je jejich nedostatečná expanze mimo domácí čínský trh, zejména do USA.

Tam se podle deníku The Information snaží Huawei proniknout skrze tamního operátora AT&T, se kterým zahájil předběžná jednání o možném zařazení smartphonů této značky do nabídky již na jaře.

K tomu je však třeba schválení použitých čipových sad Kirin, které navrhuje a vyrábí přímo Huawei, k provozu v tamní telekomunikační infrastruktuře. To může nějakou dobu trvat a patrně to bude jen první z několika překážek, které bude nutno před navázáním spolupráce zdolat.

Není to však první snaha výrobce, jak se na americkém trhu výrazněji prosadit. Huawei si mnohé sliboval od kooperace s Googlem, v rámci které pro něj vyráběl vrcholný nexus roku 2015, model 6P (přečtěte si naši recenzi). Cestu do USA to však výrobci příliš nezjednodušilo.

Aktuálně nevíme, jak se vyvíjí námluvy s AT&T, každopádně v nabídce operátora stále žádný huawei nefiguruje. Několik modelů lze zakoupit v obřím řetězci BestBuy, nabídka však rozhodně není úplná a výraznějšího rozšíření se Huawei za velkou louží bez spolupráce s některým z velkých operátorů nedočká.

Loni ve druhém čtvrtletí Huawei podle agentury IDC prodal 32 milionů smartphonů, současné odhady vedení společnosti podle jihokorejského deníku Business Post počítají jen s 30 miliony kusy.

OPPO a Vivo expandují a vsází na čínský model

Obě společnosti se snaží na několika trzích mimo Čínu aplikovat stejnou taktiku jako na domácím trhu. Tedy založit několik maloobchodních řetězců a skrze ně své smartphony prodávat. Tento krok si samozřejmě vyžádal obrovské investice a návratnost kapitálu bude otázkou delšího časového horizontu.

V loňském roce OPPO prodalo celkem 99,4 mil. smartphonů, Vivo jich pak dokázalo udat 77,3 milionů. V obou případech šlo o dosud nejvyšší dosažený odbyt za fiskální rok.

Obě firmy proto začátkem letošního roku stanovily metu prodat 150 milionů kusů. Už teď je prý ale zřejmé, že dosáhnout takového výsledku nebude vůbec jednoduché a stále reálnější je, že se ani jedna tomuto vytyčenému cíli nepřiblíží.