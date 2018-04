Bojí se Apple neúspěchu? Prodejem iPhonů při startu se už nechlubí

Několik let bylo dobrým zvykem Applu zveřejnit, nakolik byl vstup nového iPhonu na trh úspěšný. Tedy jaký objem distributoři v součtu odbavili koncovým zákazníkům. Dosavadním vrcholem byl podle všeho rok 2015, kdy Apple distribuci za první víkend poslal na 13 milionů iPhonů 6s.

To bylo také naposledy, kdy Apple k události vydal oficiální zprávu. Rok na to po uvedení „sedmiček“ už z tiskového oddělení žádný podobný report nepřišel a zůstaly tak pouze odhady analytiků, jež mluvily o 10 milionech prodaných iPhonech 7. To by znamenalo, že byl odbyt iPhonů 7 při vstupu na trh mezigeneračně slabší o 23 procent a to nejsou výsledky, kterými by se Apple chtěl chlubit.

Ještě slabší mělo být podle společnosti Localytics iPhonů 8. Analytici vycházeli z odhadovaného celkového počtu všech iPhonů v oběhu a podílu telefonů s nejnovější verzí iOS po prvním víkendu. Z těchto zjednodušených výpočtů vychází, že si během prvního víkendu iPhone 8 nebo 8 Plus zakoupilo celkem 5,5 milionu uživatelů.

V Localytics podle stejného klíče zpětně určili i zahajovací prodeje předchozích čtyř generacích iPhonu a výsledky se od Applem udávaných ve dvou případech zásadně liší (viz tabulka).

Prodeje iPhonů za první víkend podle společnosti Localytics a srovnání s daty Applu (mil. ks) Localytics Apple iPhone 5s 2,9 9 iPhone 6/6 Plus 9,9 10 iPhone 6s/6s Plus 7,4 13 iPhone 7/7 Plus 8,2 - iPhone 8/8 Plus 5,5 -

Hlavním důvodem větších diferencí je odvození z celkové uživatelské základny iPhonů, která je pouze odhadovaná a především skutečnost, že zatímco Localytics skrze své nástroje „vidí“ pouze nově přihlášené přístroje, čísla Applu počítají všechny iPhony, které jsou na daný zahajovací víkend připraveny na skladech prodejců.

Čísla nicméně potvrzují i dřívější odhady, že letošní pluskový iPhone v prodejích vůbec poprvé překonal základní model. Většího se za první víkend prodalo 3,15 mil. kusů, po menším modelu pak sáhlo 2,36 milionu uživatelů. Vedení si větší model podle posledních dat Localytics udržuje doposud, na konci listopadu jich mělo být mezi uživateli 23,2 milionů, menšího modelu naproti tomu „jen“ 17,4 mil. kusů.

Kolik se prodalo iPhonů X nevíme, k dispozici jsou jen odhady

Letos však Apple zahajoval prodej nového iPhonu hned dvakrát. Již tradiční zářijový termín totiž začátkem listopadu doplnil dlouho očekávaný start vrcholového modelu X, který Apple připravil k příležitosti 10letého výročí uvedení prvního telefonu kalifornského gigantu.

Přestože se analytiky odhadovaný vlažnější zájem o tandem „osmiček“ připisoval právě čekání na iPhone X, ani o prodejích dosud nejdražšího telefonu nemáme z Applu žádný oficiální výstup. Opět si tak musíme vystačit s kalkulacemi analytických společností. KGI Securities slovy Ming-Chi Kuoa odhadovala, že o zahajovacím víkendu bude mezi distributory něco mezi 2 až 3 miliony těchto iPhonů, tedy citelně méně, než jich bylo k dispozici v případě starších edicí.

Rychlost rozprodání skladových kusů by této predikci odpovídala, zájem o „Xka“ byl natolik velký a přístroj tak nedostupný, že vznikl prostor pro překupníky. Ti iPhony odkupovali od čerstvých majitelů s přirážkou hned před prodejnami a telefony s dalším ziskem obratem prodávali.

Analytik Jun Zhang ze společnosti Rosenblatt Securities odhaduje, že Apple mohl do konce listopadu prodat 15 milionů iPhonů X. Přitom jen během nedávného Black Friday, kdy v USA propuká slevové šílenství a obchodníci se předhánějí v zajímavých nabídkách, měl počet majitelů iPhonů X poskočit o 6 milionů.

Samozřejmě v tomto případě nebyly žádné slevy potřeba, a zákazníci kupovali historicky nejdražší telefon Applu jakoby stál sto a nikoli tisíc dolarů (cca 22 tisíc korun). Tolik stojí základní 64GB verze, varianta se 4násobným datovým úložištěm přijde v USA na 1 149 dolarů (asi 25 tisíc korun).

Navzdory citelně vyšší ceně Zhang předpokládá, že se 256GB verze prodalo v porovnání se základní dvakrát více. S blížícími se Vánocemi Foxconn zrychluje produkci iPhonů, a zatímco v závěru listopadu linky chrlily 3 miliony kusů týdně, během prosince má být produkční norma 4 miliony iPhonů X každý týden.

Společnost v dřívějším odhadu uváděla, že celkový objem prodaných iPhonů X bude v závěrečném čtvrtletí 30 milionů kusů, v poslední zprávě však své odhady snížila na 27, nejvýše 28 milionů kusů. Jsme v polovině prosince a v souladu s těmito ciframi by se dosud mohlo prodat okolo 20 milionů kusů.

Zredukován byl také výhled odbytu nejmodernějšího iPhonu v prvním kvartálu příštího roku, a to z původních 45 na 40 milionů kusů.