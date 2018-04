Odfláknutá N82 – recenze Nokia 6220 Classic

Nokia 6220 Classic je nástupcem dřívějšího symbianového smartphonu – modelu 6120 Classic. Zatímco ale tento model měl prakticky shodnou výbavu jako pracovní model E50, nový Classic míří o řadu výše. V nenápadném těle se totiž ukrývá výbava špičkových modelů řady NSeries. Nokia 6220 Classic se od modelu N82 ve výbavě liší jen drobnostmi. Přišla o wi-fi, chybí jí pohybový senzor a 3,5 mm jack byl nahrazen konektorem s průměrem 2,5 mm.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Nokia 6220 Classic a stájové kolegyně s podobně výbornou výbavou - modely N82 a N95.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Chytrý telefon s operačním systémem Symbian S60, špičkovou výbavou a malými rozměry.

GPS nebo pětimegapixelový fotoaparát s xenonovým bleskem však zůstávají zachovány. 6220 Classic se navíc začne prodávat o zhruba 1 500 korun levněji než N82. Těsně se tak dostane pod hranici 10 000 korun. Nový Classic je zkrátka na první pohled velmi atraktivní telefon a žhavý kandidát na nejlepší volbu roku. Jenže telefon bohužel není bez chyb. A tentokrát se Nokia nevyvarovala některých chyb zásadních.

Vzhled a konstrukce – hlavně nenápadně

Nokia má v poslední době obzvláště u svých smartphonů v oblibě lesklé provedení krytů. U modelu N82 jsme tak kritizovali, že je telefon neustále upatlaný. Model 6220 Classic má lesklou pouze celou čelní stranu, ale to samozřejmě bohatě stačí k tomu, abyste mohli detailně zkoumat své otisky prstů. Zbytek telefonu je vyroben z plastů. A to hodně obyčejných plastů, které nejsou moc příjemné na omak. Podobné materiály si dovolí použít výrobci pouze u těch nejlevnějších modelů a i z této třídy ustupují. Navíc příkladné není ani zpracování 6220 Classic. Telefon patří k těm, z jejichž těla se ozývají různé pazvuky, krytka fotoaparátu nepůsobí moc důvěryhodně, ostatně v kapse se sama otevírá. Blesk byl v našem telefonu mírně nakřivo. Zpracování prostě výrobce tentokrát odflákl a to jsme se ještě nedostali k tomu nejdůležitějšímu u mobilního telefonu – klávesnici. O té ale až za chvíli.

Ze zpracování telefonu tedy bohužel nemáme příliš dobrý pocit. Je to velká škoda, protože svými rozměry 108 x 47 x 15 mm a hmotností 90 gramů patří při dané výbavě Nokia 6220 Classic mezi opravdu neobvyklé telefony. Pokud pomineme použité materiály a zpracování, pak i design telefonu je vcelku příjemný. Prodávat se bude 6220 Classic ve dvou barevných variantách – černé a fialové. Boky telefonu jsou vždy obehnány šedým pásem, ve kterém se na pravém boku skrývá kolébková klávesa pro regulaci hlasitosti, vlevo slot na karty microSD a jedno nové speciální tlačítko, které standardně spouští navigaci, ale můžete mu přiřadit libovolnou funkci. Trochu podivně je umístěna spoušť fotoaparátu – je prakticky v pravém dolním rohu telefonu, a tak vám při focení nezbývá téměř žádná opora pro prsty.

Displej a ovládání – symbian v novém

Na ovládání symbianových smartphonů není dnes již prakticky co popisovat. Princip zůstává již dlouho stejný. Jenže Nokia 6220 Classic přináší několik vylepšení, a to hlavně díky verzi systému Feature Pack 2. Novinkou jsou například různé animace v menu, při zamčení klávesnice a podobně. Ty vás ovšem po chvíli omrzí, protože trochu zdržují. Naštěstí se ale dají v menu bez problémů vypnout.

Novinkou je také možnost nového uspořádání úvodní obrazovky – kromě klasické volby s vodorovně vyrovnanými ikonami a událostmi pod nimi máte nyní možnost ikony na obrazovce uspořádat svisle. V tomto případě pak ikony slouží jako záložky a podle toho, na kterou najedete, taková se rozbalí část menu telefonu nebo třeba náhled do kalendáře. Ikony jsou ale pouze čtyři a zprvu je tento způsob zobrazení menu dost nezvyklý. My jsme mu nepřišli na chuť ani po delší době.

Displej 6220 Classic nabídne obvyklé rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a umí zobrazit 16 000 000 barev. Přesto nepůsobí kdovíjak úchvatným a zázračným dojmem, kvalitní ale bez pochyby je. Jeho úhlopříčka je 2,2 palce a musíme říci, že se nám o 2 desetiny palce větší displej Nokie N82 líbí více. Na druhou stranu do daného těla by větší displej šel nacpat jen velmi těžko.

Samostatnou kapitolou je klávesnice Nokie 6220 Classic. U té se nám snad ani nechce věřit, že něco takového výrobce vypustí do světa. Na první pohled vypadá klávesnice velmi normálně a bezproblémově – žádná extravagantní tlačítka a relativně dostatečný prostor by teoreticky mohly znamenat, že si na klávesnici nebudeme stěžovat. Jenže opak je pravdou. Když řekneme, že klávesnice 6220 Classic je příšerná, nejsme daleko od pravdy. A proč? Začněme u numerických kláves – ty sice mají dostatek prostoru, ale nejsou od sebe nijak odlišeny, takže si musíte dávat pozor, abyste se trefili na správné tlačítko.

Při mačkání tlačítek se z klávesnice ozývají nepříliš příjemné zvuky. Ale tlačítka 1 – 9 se používat dají. Problém nastane, když budete chtít zmáčknout klávesu v úplně spodní řadě. Nejde jenom o to, že jsou tato tlačítka zcela namačkána na spodní hranu telefonu, a tak nejsou příliš dobře přístupná. Jde především o to, že hlavně tlačítka s hvězdičkou a křížkem jdou zmáčknout velmi ztuha. Navíc u křížku je to ještě větší problém než u hvězdičky.

Máme trochu pocit, že tlačítka v levém sloupci telefonu se mačkají lépe než tlačítka v pravém sloupci – prostě tlačítka vlevo mají menší odpor než ta vpravo. To platí i pro klávesy v ovládacím bloku – stisknout tlačítko pro ukončení hovoru chce opravdu dost síly. Nejvíce problémů v tomto ohledu ale dělá pětisměrné ovládací tlačítko. Jeho chod je hodně tuhý a jednotlivé směry se netisknou příliš dobře. Směšné je také tlačítko menu – je velmi malé a jen mírně vystouplé nad klávesy, mezi nimž se nachází, takže jeho stisk není vůbec jistý. Podobně je na tom mazací tlačítko na druhé straně.

Baterie – v malém těle spousta energie

Čím nás ale Nokia 6220 Classic překvapila opravdu příjemně, je její výdrž baterie. U tak malého smartphonu bychom očekávali, že maximálně po dvou dnech se bude dožadovat nabíjení a že při dobré vůli se s ním dostaneme na tři dny velmi mírného používání. Ale mýlili jsme se. Baterie BP-5M s kapacitou 900 mAh vystačí telefonu vcelku v pohodě na 4 dny běžného používání.

Pokud telefon využíváte opravdu intenzivně, pak se dostanete k oněm dvěma dnům, ale stále to není nic špatného, ba naopak. Jiné chytré telefony byste v tomto případě museli nabíjet každý den. Zdá se, že upgradovaný systém má o něco vylepšený power-management a 6220 Classic tak svou výdrží opravdu potěší.

Telefonování a zprávy – stále to samé

Nokia 6220 Classic přišla o wi-fi, a tak s ní nejde tak snadno volat přes internet. To je ale asi jediný rozdíl oproti špičkovým zástupcům NSeries. Ovládání, menu i adresář jsou stále stejné a není důvod na nich něco měnit. 6220 Classic podporuje samozřejmě i sítě třetí generace, na čelní straně se nachází kamera pro videohovory. Zvuk při telefonování je kvalitní a není důvodů ke stížnostem. Nechybí ani tradiční možnost zapnout vyslovení jména volajícího při příchozím hovoru. Bohužel je zde přítomna stále pouze angličtina, ani upgradovaný systém nepřines v této oblasti počeštění. Takže někdy bude telefon jména vyslovovat trochu legračně.

I při psaní zpráv je vše při starém, jen upgradovaný systém přinesl drobnou změnu v oblasti voleb – levá kontextová klávesa spustí menu širších voleb, stisk středové klávesy zobrazí menu jednodušší.

Organizace a data – bez wi-fi

Od špičkových modelů N82, N95 a dalších se v oblasti datové výbavy liší 6220 Classic pouze tím, že nepodporuje wi-fi. Pokud je to pro vás zásadní problém, pak máte smůlu a 6220 Classic není telefon pro vás. Většina uživatelů ale přítomnost wi-fi s klidem oželí a vlastně ani nepoznají, že telefon tuto technologii nemá. EDGE, 3G a HSDPA ale samozřejmě nechybí, takže v sítích mobilních operátorů je konektivita zajištěna dobře. Samozřejmostí je i bluetooth.

K počítači se můžete připojit i datovým microUSB kabelem. Tady narazíte na další příjemný upgrade, za který může nový systém – při připojení po vás již telefon nechce tvrdošíjně odemykat klávesnici – dovolí vám způsob připojení vybrat i bez toho, abyste museli klávesnici odemykat. Nokia tak pochopila, že když uživatel připojí telefon kabelem k počítači, volbu, která se objeví na displeji, bude chtít se stoprocentní jistotou potvrdit. A zámek klávesnice byl v tomto případě opravdu otravný.

Ve výbavě telefonu nechybí samozřejmě ani špičkový prohlížeč, novinkou je pak program pro práci a správu webových aplikací – Widgetů. Prohlížeč podporuje FlashLite3, takže si užijete i embeded videa na stránkách. Sada organizačních funkcí je naprosto standardní a z hlediska možností vlastně úplně kompletní. Kromě tradičního kalendáře nechybí ani poznámky, převodník měn a jednotek, kalkulačka nebo aplikace pro světový čas a pokročilou správu budíků.

Nechybí ani Quickoffice pro práci s dokumenty MS Office a přítomen je tradičně i Adobe Reader pro čtení PDF souborů. Novinkou jsou aktivní poznámky – to jsou poznámky, do kterých můžete vkládat různé fotografie, videa, zvukové soubory a podobně. Další zajímavou novinkou ve výbavě je slovník – telefon obsahuje pouze výkladový anglický slovník, ale stáhnout se dají i další jazyky.

Zábava – pět mega to jistí

Co si budeme nalhávat, jedním z velikých lákadel Nokie 6220 Classic je její vestavěný pětimegapixelový fotoaparát. Ten je prakticky shodný s fotoaparátem v modelu N82 – má i xenonový blesk a díky vestavěnému GPS modulu umí do fotografií ukládat data o pozici pořízení fotky. Fotoaparát podává výborné výsledky, i když podle našeho názoru fotí N82 stále o malinko lépe. Většina uživatelů ale ani rozdíl v kvalitě fotek nepostřehne.

Ve volném i pracovním čase budete možná často využívat i vestavěný GPS modul – opět nechybí aplikace Nokia Mapy, která je předinstalovaná na 1 GB paměťové kartě, kterou dostanete s telefonem. Telefonu dále nechybí rádio, RealPlayer pro přehrávání videí a najdeme tu jednu hru – Marble, což je obdoba známé a oblíbené hry Zuma. Ostatní zábavu budou muset obstarat Java aplikace nebo programy napsané pro operační systém Symbian.

Shrnutí – škoda přeškoda