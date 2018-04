Odešlete několik textovek najednou a ušetřete

Potřebujete-li odeslat jednu textovou zprávu na větší počet telefonních čísel najednou, nabízí se vám několik možností. Tou nejméně praktickou, avšak bezpochyby nejpoužívanější, je postupné rozesílání uloženého vzkazu vybraným adresátům. Techničtější řešení přinášejí telefony podporující hromadné doručování zpráv vybraným skupinám vašich známých, avšak těch v současnosti na našem trhu mnoho není. Pro ostatní uživatele, kteří se nechtějí ani stát otrokem, ale ani pořizovat nový mobil, má EuroTel velmi zajímavou službu.

Jediným krokem je rozmyšlení si, které známé (kolegy, ...) byste chtěli sdružit do skupin, v názvosloví EuroTelu pojmenovaných jako profily. Systém (tel. číslo 999111) si zapamatuje až 100 telefonních čísel a neomezený počet profilů, k nimž čísla přiřazujete. Nezávisle na tom, zda-li máte tarif či Go kartu. Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím textových zpráv, kdy zasíláním příkazů s profily zacházíte.

Klíčové slovo Povinný parametr Další parametr Funkce SND Název profilu Text zprávy Odeslání zprávy ADD Název profilu, tel.čísla Přidání čísel do existujícího profilu nebo vytvoření nového DEL Název profilu, tel.číslo Zrušení čísel v profilu LST Název profilu Výpis čísel v profilu CNT Název profilu Počet čísel v profilu DELP Název profilu Zrušení profilu DIRP - Seznam profilů COPY Výchozí a cílový profil Kopírování profilu JOIN Výchozí a cílový profil Spojení profilů

Poměrně užitečné jsou podporované formáty zadávání telefonních čísel, které ušetří nemalý prostor v textové zprávě. Potřebujete-li totiž mít v jednom profilu obsáhlejší adresář, tak v rámci minimalizace počtu odeslaných smsek je každý znak dobrý. Systém akceptuje +420602123456, 0602123456 i 2123456.

Další zajímavou kapitolou jsou ceny. Zatímco při odesílání vzkazů běžným způsobem zaplatíte 2,10 Kč za zprávu u tarifních programů resp. 3,30 Kč u Go, tak při využití hromadného rozesílání vás 1 smska vyjde při posílání v rámci sítě EuroTel na 0,74 Kč. Do ostatních sítí zaplatíte 1,60 Kč. Za deset zpráv hromadně rozeslaných do sítě EuroTel tedy zaplatíte, vyjma poplatku za odeslání 1 zprávy do systému, 7,40 Kč, což je ve srovnání s 21 Kč tarifu resp. 33 Kč Go velmi zajímavé. Jinak editace profilů stojí 0,74 Kč.

Bez nadsázky lze říci, že touto službou zpříjemnil EuroTel, jako jediný, mnoha uživatelům život. Nejenže jim odpadne zdlouhavá práce, ale navíc ušetří nemalou částku. Konkurenční Paegas podporuje pouze odesílání smsek v určený čas, ovšem k tomu je nutné využít internet a nakonfigurovat si tzv. Info profil. Oskar na infolince doporučuje pořízení vhodných mobilních telefonů nebo manuální rozesílání.