Odesílejte SMS přes analogovou linku

Vývojáři nás neustále přesvědčují, že všechna stávající dogmata mohou být zpochybněna. Alespoň letošní CeBIT je toho dobrým důkazem. Patrně nejvýraznější zásah učinil do našeho podvědomí švédský Viking, který představil zařízení, s nímž je možné odesílat krátké textové zprávy přímo z analogové telefonní linky. Namísto analogového telefonu připojíte speciální terminál s klávesnicí a už můžete odesílat zprávy komukoliv, kdo vlastní mobil, popřípadě stejné zařízení. Jediné úskalí je na straně operátora pevné linky, který musí do své sítě implementovat SMS server a připojit ho k SMS centrům mobilních operátorů. Technologie je však již úspěšně odzkoušena, takže můžeme jen doufat, že se jí zhostí u nás působící telekomunikační společnosti.

Revoluční novinkou v oblasti mobilních telefonů je „těžká“ hands-free sada od švédského Parrotu zvaná CK3000. Jako první plně využívá možností technologie bluetooth, a tak vás nenutí k používání nejrůznějších držáků telefonů, které obvykle překážejí na přístrojové desce. Její přítomnost připomíná pouze nenápadný mikrofon v pravém rohu předního skla, oddaně čekající na vaše povedly. Veškeré ovládání se totiž provádí hlasem. Základním prvkem je čip s bluetooth, připojovaný ke konektoru vašeho mobilu. V okamžiku, kdy nastoupíte do auta a otočíte klíčkem v zapalování, řídící jednotka sady zjistí, zda-li jste od poslední jízdy neuložili do paměti mobilu nové telefonní číslo. Pokud ano, vyzve vás k zadání příslušného hlasového povelu, který uloží do své paměti. Výrobce však nespecifikoval, kolik záznamů bude možné nahrát. Tento počet by se však měl, dle zástupce společnosti, pohybovat v řádu desítek, maximálně stovek.

Mikrofon kabinu vozidla stále odposlouchává, což má své výhody z hlediska obsluhy mobilu, skrytého například v příruční tašce. Pro přijmutí či odmítnutí hovoru jen stačí prohodit příslušný povel směrem k mikrofonu. Obdobně je tomu s vytočením určitého čísla. Po vyslovení hlasového záznamu, nahraného u dotyčného čísla, začne Parrot sestavovat spojení. Drobné úskalí však může vzniknout ve chvíli, když při rozhovoru se spolujezdcem vyřknete jméno dotyčného. HF sada totiž nepozná, zda-li se bavíte s ní, takže shodnete-li se s povelem, začne vytáčet číslo.