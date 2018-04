Odemčený iPhone může poškodit síť operátora, tvrdí Apple

Electronic Frontier Foundation podala žádost k americké Copyright Office, aby přijala výjimku a zlegalizovala všeobecně velmi rozšířenou praxi jailbreaku u Apple iPhonu. Společnost z Cupertina se pochopitelně brání a argumentuje tím, že případné zlegalizování tohoto postupu by mohlo přinést velká bezpečnostní rizika.

Apple tvrdí, že u jailbreaknutého telefonu by mohli hackeři upravit software procesoru, který zajišťuje připojení do sítě mobilního operátora. Následně by pak mohli hackeři vyvolat například DOS (Denial of service) útok na danou základovou stanici a ta by po přehlcení mohla přestat fungovat. Nebylo by tedy možné provádět hovory ani přenášet data.

Co je to jailbreak? Odemčení iPhonu pro nahrávání aplikací mimo oficiální App Store Applu. Více informací najdete pod odkazem.

EFF se brání tím, že neměla tušení, že by takové praktiky vůbec mohly být prováděny. V případě výjimky o zlegalizování jailbreaku jí jde především o to, aby se do iPhonů daly legálně instalovat i aplikace, které nejsou schválené Applem. Organizace také upozorňuje na fakt, že ve světě je momentálně asi milion jailbreaknutých iPhonů (z celkových asi 30 milionů prodaných) a že doposud nebyly hlášeny žádné takové útoky, jejichž možností Apple argumentuje.

Organizace dále tvrdí, že v daném případě potom stejné bezpečnostní riziko představuje třeba platforma Android od Googlu, která je kompletně otevřená. Ani v tomto případě nejsou žádné útoky na základové stanice hlášeny. Podobné problémy by jistě mohly způsobovat i další otevřené operační systémy – od Windows Mobile po nový webOS od Palmu.

Argumentace Applu tak vypadá spíše jako strašení, ale Copyright Office by na něj mohla slyšet. Čímž by Apple dosáhl svého.