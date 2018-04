Odblokujte si Samsung V200 nebo S300 klávesnicí!

Omezení použitelnosti mobilních telefonů pouze s kartou SIM jediného mobilního operátora - takzvané blokování - přináší na jedné straně uživatelům těchto přístrojů těžkou hlavu v případě změny svého operátora i nemalé zisky mnohým odblokovávačům na straně druhé. Takové odblokování mobilního telefonu u profesionála není zrovna levnou záležitostí.

V závislosti na složitosti odblokovávacího postupu můžete počítat s cenou za tento úkon pohybující se mezi třemi sty až pěti sty českými korunami. Samozřejmě pětistovku zaplatíte u novinek, v případě odblokování zprostředkovaného přes zahraničí můžete počítat i s trojnásobkem uvedené maximální částky.

K odblokování mobilních telefonů Samsung V200 a S300 vám postačí zadat na klávesnici přístroje těchto pět kódů. Po zadání každého z nich se telefon automaticky restartuje a zobrazí nápis Insert SIM. Teprve poté můžete zadávat další kód v pořadí. Upozornění: v přístroji nesmíte mít v průběhu celé operace vloženu kartu SIM. V průběhu odblokování se u modelu V200 smaže telefonní seznam, u obou přístrojů se smažou také uložené fotografie.

*2767*63342# *2767*3855# *2767*2878# *2767*927# *2767*7822573738#

Nejvíce informací o mobilních telefonech Samsung V200 a S300 na českém internetu nenajdete samozřejmě nikde jinde, než na Mobil.cz:

Závěrem článku - než se pustíte do samotného odblokování - vám musíme připomenout několik všeobecných rad a doporučení. Odblokování mobilu je neodborný zásah do přístroje (a to i v případě odblokování prostřednictvím klávesnice), takže automaticky přicházíte o záruku, pokud se na váš telefon ještě vztahuje. Je sice pravdou, že ne ve všech případech si v odblokování v autorizovaném servise všimnou, ale spoléhat na to v žádném případě nelze.