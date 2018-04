Odblokujete můj mobil?

Včera večer přišel do naší redakce e-mail, s jehož zněním vás chceme seznánit.

"Dobry den,

prave jsme rozjeli novou sluzbu zdarma - Odblokovani telefonu SIEMENS C35i a S35i on-line. Vyuzivame databaze dostupnych odblokovacich kodu podle IMEI, ktera je na nasem serveru pristupna on-line.

Uzivatele nasich stranek tak dostanou svuj odblokovaci kod bez zbytecneho stahovani a prohledavani databaze. Uzivatele pouze zadaji svuj IMEI a obratem obdrzi odblokovaci kod, pokud je dostupny. Sluzba je doplnena o zakladni informace o telefonech SIEMENS, postup pri odblokovani je podrobne popsan.

Sluzbu poskytujeme zcela ZDARMA." (Link záměrně nezveřejňujeme. pozn. red.)

Protože podobných mailů nám chodí do redakce týdně několik, rádi bychom vám sdělili, že Mobil server není a nebude platformou pro ty, kteří nerespektují pravidla běžná v obchodním styku. Ze stejného důvodu nebudeme nadále odpovídat na maily, které žádají kontakty na lidi, schopné odblokovat nejrůznější telefony. Jestli někomu z vás nevadí, že si koupíte telefon, jehož původ je nejasný, a že si jej necháte odblokovat, je to vaše věc.

Zkuste si jen v takovou chvíli představit situaci, kdy se někdo nelegálně zmocní právě vašeho telefonu a pak jej prodá nějkomu, kdo by si jej prostřednictvím Mobil serveru nechal odblokovat.