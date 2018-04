V USA je teď odblokování mobilu nelegální. Hrozí za to i 10 let vězení

Zatímco celosvětově se od blokování mobilních telefonů spíše ustupuje, v USA může nastat opačný trend. Tamní operátoři totiž dostali do rukou nový nástroj, jak si zákazníky s blokovanými telefony udržet. Zatímco dosud nebyl zásah do telefonu za účelem odblokování považován za porušení autorských práv, po novelizaci takzvaného Digital Millenium Copyright Act (DMCA) hrozí za odblokování telefonu přísné postihy.

Mobilní operátoři od blokování dotovaných telefonů ustupovali právě proto, že stejně neměli nástroj, jak odblokování zabránit. Možná se tak v USA dočkáme nové vlny blokování přístrojů. Zákaz odblokování se bude vztahovat jen na dotované telefony pořízené v rámci operátorského úvazku, například na dva roky. Po celou dobu úvazku nebude smět uživatel přístroj odblokovat.

Zákaz platí pro odstranění klasického (obvykle softwarového) zámku, kterým je telefon blokován pouze na použití v síti daného operátora. Jailbreak nebo takzvané rootování a další podobné zásahy do telefonu se řídí jinými pravidly.

Pokud uživatel k odblokování sáhne, vystavuje se případným postihům. Jednotlivcům hrozí pokuta v rozsahu 200 až 2 500 dolarů (asi 4 - 50 tisíc korun) za každé porušení podmínek.

Ještě hůře jsou na tom ti, kdo na odblokovávání mobilů vydělávají. Těm hrozí pokuta až půl milionu dolarů (téměř deset milionů korun) nebo až pět let vězení. V případě opakovaného deliktu se pak sazby zdvojnásobují, a "odblokovávač" tedy může jít do vězení až na těžko uvěřitelných deset let.

Zákon vytváří paradoxy

Celá tato trochu nešťastná kapitola o odblokovávání mobilních telefonů však nemusela ani vzniknout. Původně se totiž při novelizaci DMCA uvažovalo, že zůstanou zachovány dosavadní výjimky, které odblokovávání telefonů povolovaly. Jenže na poslední chvíli si organizace CTIA, sdružující americké mobilní operátory, vymínila výše uvedenou změnu.

Komplikace s odblokováním telefonů se zřejmě nedotknou příliš velkého množství uživatelů. Těch, kteří přecházejí mezi operátory během doby trvání kontraktu, je celkově málo. Potíže však budou mít třeba ti, kdo chtějí ve svém novém telefonu střídat SIM více operátorů. A samozřejmě nevýhodná je nová situace také pro ty, kdo si k novému tarifu vezmou dotovaný telefon, který nepotřebují, a chtějí jej následně prodat.

Ať už bude množství dotčených jakékoli, vysoké pokuty a hrozby dlouholetého vězení za odblokování telefonů jsou opravdu extrémní. Vše ovšem vychází právě ze zákona DMCA, který má stavět mimo zákon technologie, které pomáhají obejít autorská práva. Zákon umožňuje Kongresu vydávat výjimky a ten tak činí jednou za tři roky. Paradoxem je například fakt, že každé tři roky musí v Kongresu lobbovat Americká nadace zrakově postižených, aby například zůstaly povoleny možnosti převodu knih do zvukové podoby.

Podobně i nezisková organizace Electronic Frontier Foundation lobbovala za zachování možnosti odblokování telefonů. Bohužel však tentokrát prohrála. Nezbývá než doufat, že o něco podobného se nepokusí operátorská sdružení v Evropě, kde bylo zbytečné blokování telefonů již téměř vymýceno.

Návrat k němu by byl určitě krokem zpět, který by se navíc nemusel líbit ani výrobcům mobilních telefonů. Ti totiž těží z toho, že uživatelé přístroje mnohdy mění častěji než po obvyklých dvou letech, kdy jim vyprší smlouva s operátorem.