Odblokování a upgrade telefonů vs. ztráta záruky

Není tomu dlouho, co jsme v článku o možnosti dodávek odblokovaných Twist sad (Neblokované Twisty) zmínili i to, že lze softwarově upravit mobilní telefon Ericsson T10 tak, aby z něj byl Ericsson T18. Tato možnost samozřejmě existuje, ale není to tak dokonalé. Funkcemi se telefon celý změní, ale aktivní flip se bohužel softwarově upravit již nedá. Telefon tedy ve výsledku vypadá jako T10, ale funkce, včetně hlasového ovládání má stejné jako Ericsson T18.

V souvislosti s tím je zde i samozřejmost, že takto upravený mobil již není ani blokován pro použití s různými mobilními operátory.

Nejvíce kladené otázky, které nám do redakce přicházejí jsou:

kde, jak a za kolik se nechá takto telefon upravit? Ztrácí tím zákazník záruku na mobilní telefon? Je možné takto telefon zničit?

Postupně si zodpovíme všechny dotazy, kterých je v redakci nejvíce.

Úpravu telefonu, ať se jedná o odblokování nebo již o zmíněné nahrání software, kdy se z low-end mobilu stane middle-class, vám provede téměř každý. Záleží jen na tom, zda víte jak a kde hledat. Nejjednodušší možností je vyhledání inzerátu, poskytující takovéto služby na některém z inzertních systémů. Na těchto systémech jsou pak inzeráty k nalezení pod specifickou rubrikou (například odblokování GSM, či úprava mobilních telefonů, apod.). Jedním ze takových inzertních serverů je také Jarmark.cz

Ceny za podobnou úpravu se pohybují v řádu stovek korun. Jsou k vidění inzeráty s různými úpravami log a melodií, jež začínají i na 50 až 150 korunách, ale také inzeráty, které nabízejí odblokování mobilních telefonů, které jsou u nás spíše raritou. Ty jsou v rozmezí 500 až 900 korun.

Otázka záruky je diskutabilní. Za normálních okolností se záruka samozřejmě ztrácí, ale jsou případy, kdy odblokování není ke škodě.

Záleží zde na dvou aspektech. Jedním je drzost zákazníka, který napřímo přinese telefon, který se v rámci záručních podmínek pokazil (ne následkem odblokování) a o odblokování, či jiném zásahu do firmware prodejci neřekne. Prodejce pak telefon přijme aniž by poznal to, že uživatel nechal přeprogramovat firmware. Pak se reklamace vyřídí a jen v málo případech (téměř nulové procento) se vrátí telefon z důvodu porušení firmware ze strany zákazníka.

Druhý aspekt je drzost prodavače. Ta se může projevit dvěma způsoby. V obou případech se prodavač nějak dozví, že jste například spáchali "upgrade telefonu". Následně vás pak může odkázat do patřičných mezí, jelikož bude vědět, že s reklamací takto zmermomocněného mobilu budou problémy. V lepším případě se usměje a reklamaci laxně přijme s tím, že je vše v pořádku, protože "se na to stejně nikdo nedívá".



V každém případě je třeba mít pořád na vědomí, že může nastat chvíle, kdy telefon nebude fungovat a vy budete vědět, že šanci na reklamaci již nemáte 100%.

Zničení telefonu by se nemělo v žádném případě konat. Rozhodně ne po fyzické stránce. Po stránce úpravy firmware (přeflashování) je zde jistá, leč minimální, šance. Lidé, kteří nabízejí odblokování totiž provozují své řemeslo obvykle po delší dobu a sbírají zákazníky, kteří k nim budou chodit a tudíž není v jejich zájmu odvést nekvalitní práci. Firmware, který upravují v telefonu je vždy určen pro ten určitý typ a model telefonu, jež jste jim přinesli. Jisté riziko přináší odblokování "na dálku", kdy pošlete mobil poštou aby jej dotyčná osoba odblokovala a poslala zpět. Osobně bych takovouto akci nepodnikal a nedoporučuji ani spouštět moc mobilní telefon z očí. Jakousi "záruku kvality" máte například v bazarech a kamenných obchodech, kde mimo prodeje mobilů provozují i služby, o kterých je tento článek.

Doufám, že jsme odpověděli na hlavní otázky ohledně odblokování mobilních telefonů. Pokud byste ale měli ještě nějaké informace, či dotazy, neváhejte a napište.