Óda na GPRS

Příští rok by měla být v síti Paegas zprovozněna technologie nazývaná zkratkou GPRS (General Packet Radio Service) V rubrice technologie jste se již mohli s tímto pojmem ve stručnosti seznámit v článku Datové výhledy GSM - rychleji a s magií. V dnešním článku budeme v tomto trendu dále pokračovat a ve stručnosti si GPRS dále přiblížíme.

Co přinese GPRS koncovému uživateli

Tak především je to, jak mnozí z vás už tuší, mnohem vyšší rychlost datových přenosů. Hovoří se o přenosových rychlostech na hranici 115,2 kbit/s s tím že maximální teoretická přenosová rychlost, kterou můžeme pomocí GPRS dosáhnout je 171,2 kbit/s (někdy se uvádí i přes 300 kbit/s) V praxi se zatím uvažuje u Paegasu v konečné fázi o zmiňovaných 115,2 kbit/s a v počátcích zavádění GPRS o 33,6 kbit/s . (Pro srovnání, běžné modemy dosahují max. 56 kbit/s, v základní přípojce ISDN máte 2 x 64 kbit/s + D kanál o rychlosti 16 kbit/s, konkurent GPRS v mobilních sítích HSCD dosahuje 64 kbit/s. Je tedy jasné, že GPRS umožňuje rychlejší datové přenosy pro koncové uživatele než většina běžných pevných připojení.

Abyste mohli využívat GPRS, potřebuje mít a znát alespoň následující :

Samozřejmě mobilní telefon nebo jiný terminál umožňující GPRS

bez sítě podporující GPRS by to také nešlo ;-)

není-li u vašeho poskytovatele tato služba automaticky přístupná zažádat si o její aktivaci

Máte-li vše předchozí, tak vám zbývá už jen naučit se zacházet s ovládáním GPRS na vašem telefonu a zvyknout si na skutečnost, že způsob koncové adresy se většinou změní z telefonních čísel na internetové adresy vašich oblíbených míst. V den D, kdy to vše vypukne, budete mít přístup na jakoukoli stránku Internetu, používat FTP, Telnet, zkrátka vše na co jste byli zvyklí z pevných služeb.

Abychom si udělali jednoduchou představu o GPRS, podíváme se na následující obrázek.

Váš telefon komunikuje s BTSkou, ale na rozdíl od stávajícího způsobu (přepínání okruhů), kdy jste spojeni na MSC (Mobile Switching Center), jsou pakety poslány na tzv. uzel SGSN (Serving GPRS Support Node).

SGSN dále komunikuje s uzlem zvaným GGSN (Gateway GPRS Support Node) který je napojen na další sítě např. Internet, X.25 a další. V síti GSM může být několik uzlů SGSN, ale jen jeden GGSN.

Po vyslání mobilní stanicí putují pakety přes SGSN do GGSN kde jsou upraveny pro přenos po Internetu, při opačné cestě následuje obrácený postup, tedy pakety z Internetu dorazí do GGSN, odtud do SGSN a následně do mobilní stanice.

Mezi uzly SGSN a GGSN jsou pakety posílány podle protokolu nazývaném GTP (GPRS Tunneling Protocol), který pracuje nad standardem TCP/IP

GPRS s sebou přináší souběžné fungování (překrývání) dvou způsobů spojování a to přepínání paketů (na čemž je GPRS založeno) a přepínání okruhů (současný stav). To dává samozřejmě uživateli možnost volby jaký způsob spojení a za jakou cenu si vybere.

K doplnění stávající GSM sítě techologií na principu přepínáním packetů je nutný docela velký upgrade sítě. Naštěstí GPRS nevymýšleli žádní hlupáci, takže jeho nasazení na stávající síť s sebou přináší jen tyto zásahy - přidání několika infrastrukturních uzlů a softwarových úprav některých částí sítě.

Další zdůrazňovanou vlastností GPRS je okamžitost spojení, což by mělo znamenat poslaní nebo příjem dat ihned po vzniknutí požadavku, žádné spojení typu dial-up při přihlašování do Internetu se v tomto případě nekoná. Po zapnutí GPRS telefonu a jeho přihlášení do sítě, jste totiž již jaksi virtuálně do Internetu připojeni přes GPRS a na váš telefon přichází okamžitě např. elektronická pošta, nebo můžete zahájit FTP, Telnet, WWW atd. To je také hlavní důvod proč uživatelé GPRS o sobě někdy prohlašují, že jsou stále připojeni , nu což, neberme jim to :-)

Výhodou paketového spojování je skutečnost, že celý nebo část rádiového kanálu zabíráte pro sebe jen v okamžiku posílání nebo příjmu dat, po zbytek času, mají k němu přístup ostatní uživatelé.

Při současnému způsobu spojování na principu přepínání okruhů máte po celou dobu přenosu pro sebe vyhrazené spojení nezávisle na tom zda je na síť něco posíláno nebo jen čekáte.

Díky GPRS jsou tedy radiové prostředky určené pro přenos sdíleny všemi účastníky v dosahu BTSky, a chcete-li informaci poslat , zaberete pro sebe potřebný počet time slotů ( každý už ale o přenosové rychlosti 14,4 kbit/s místo původních 9,6 kbit/s) a na nich je informace odeslána nebo přijata.

Vaše informace je rozdělena na tzv. pakety, které jsou opatřeny adresou příjemce a v této podobě putují sítí po různých cestách, které jsou v dané chvíli nejvýhodnější -nejrychlejší a nejméně ucpané. Na druhém konci jsou zase pakety seřazeny a vyslány k příjemci.

Tento způsob spojování vede k efektivnějšímu využití kmitočtového spektra GSM sítě, odpadá výstavba kapacit využívaných jen v době špičky a umožňuje většímu počtu uživatelů potenciálně sdílet totéž kmitočtové pásmo a být obslouženi jednou buňkou. Aktuální počet potenciálních uživatelů závisí samozřejmě na použité aplikaci a množství přenášených dat. GPRS tedy umožňuje operátorovi maximální využití jeho stávající sítě.

Rovněž provoz se stává levnějším, protože platíte jen čas kdy opravdu něco posíláte.

Navíc by služby na bázi GPRS měli být relativně levnější než současné datové přenosy včetně SMS i díky své rychlosti a tím pádem objemem přenesených dat.

Na závěr dodávám že u nás bude nabízet GPRS zanedlouho Radiomobil který hodlá do sítě Paegas v této oblasti zainvestovat až 1 miliardu Kč, čímž by se tato síť měla stát na pomyslné stupnici na úroveň tzv. sítí 2,5 generace a dále, že GPRS nebylo navrženo jen pro použití v sítích GSM, ale i v sítích IS-136 TDMA rozšířených v Severní a Jižní Americe.