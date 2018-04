Od února do dubna bude volání a SMS na Oskartě levnější

Všichni stávající i noví majitelé Oskaret budou od počátku února až do konce dubna volat a posílat textové zprávy levněji. O víkendech budou hovory z Oskaret do sítě Oskar stát pouze 1,50 Kč (1,58 s DPH), tedy o polovinu méně, než činí běžná cena 3,15 Kč. Stejně výhodnou cenu - 1,50 Kč - budou majitelé Oskaret platit i za každou textovou zprávu, kterou odešlou ve všední den.

Zákazníci, kteří již Oskartu využívají, budou o nabídce informováni pomocí SMS a nižší ceny jim budou poskytnuty automaticky.

Do akce Vjednomkuse budou pochopitelně zapojeni i majitelé Vánoční Oskaret, a to od 1. března, kdy končí zvýhodněná sazba všech služeb v síti Oskar za korunu. Mimořádná akce potrvá od 1. února až do 30. dubna 2002. Nabídka se nevztahuje pouze na držitele speciální série Oskaret s tarifem 10 Kč/hovor.