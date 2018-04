Vodafone zrušil FUP u dat. Ale je to jen finta

Loni v září Vodafone zavedl automatické dokupování dat po překročení limitu (FUP) v rámci tarifu nebo přikoupeného balíčku (více zde). Tento postup byl kritizován a reagoval na něj Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten postup Vodafonu označil jako agresivní obchodní praktiku, dal operátorovi milionovou pokutu a nařídil mu službu zrušit. Mezitím obdobnou službu zavedlo i O2 (více zde).

Zákazníkům i úřadu nejvíce vadilo, že přikoupení dat bylo automatické a pokud zákazník další data nechtěl, musel si službu sám deaktivovat. Pokud by byl postup opačný, tedy zákazník by musel službu sám aktivovat, pravděpodobně by v tom nebyl žádný problém.

Dříve bezplatně ale jako šnek

Dříve byla u operátorů v Česku taková praxe, že po vyčerpání datových balíčků se výrazně snížila rychlost připojení (aktuálně u Vodafonu na 20 kbps), ale zákazník už dál nic neplatil. Případně si mohl připlatit další data individuálně.

Vyjádření ČTÚ ČTÚ rozhodnutím, které nabylo právní moci 23. září 2015, uložil společnosti Vodafone povinnost ve lhůtě 60 dnů odstranit ze smluv všechna ujednání, na jejichž základě by operátor byl oprávněn bez výslovného a aktivního objednání ze strany spotřebitele automaticky obnovit po vyčerpání základního datového balíčku objem poskytovaných datových služeb a tyto účtovat. ČTÚ kvituje, že operátor ve lhůtě dané rozhodnutím od 18. 11. 2015 přestává u „starých smluv“ účtovat data spotřebovaná nad rámec balíčku. Pokud jde o nově představený model poskytování datových služeb s předpokládanou účinností pro stávající zákazníky od 6. 1. 2016, v současné době zkoumáme tyto podmínky nejen, zda jsou souladné se zákonem, ale také s naším druhostupňovým pravomocným rozhodnutím. Za klíčové považujeme, zda Vodafone při zavedení nových podmínek splní všechny náležitosti vyžadované zákonem o elektronických komunikacích, ustanovením § 1752 občanského zákoníku, a zda v období, ve kterém podle zákona mají účastníci právo se změnou nesouhlasit, opět nedojde k selhání lidského, technického či jiného faktoru. Obdobně jako se to stalo v loňském roce, kdy Vodafone na první den, kdy bylo možné novou službu deaktivovat, naplánoval odstávku svých systémů.

Na novou strukturu tarifů Vodafonu, která reaguje na nařízení ČTÚ a platí od 4. listopadu, upozornil jako první web mobilmania.cz. Operátor změny mediálně nekomunikoval, uvádí je na svém webu a v ceníku. Podle jeho vyjádření informuje i přímo zákazníky. Současných zákazníků se změna dotkne až začátkem ledna (k 6.1.), pro nové platí nové tarify od listopadu.

Vodafone se ani přes nařízení ČTÚ a udělené pokutě nechtěl dokupu dat vzdát, a tak vymyslel změnu. Data se v nových tarifech budou chovat jako volání. To znamená, že po překročení objemu či jednotek v tarifu se služba nepřeruší, ale automaticky se budou účtovat data/jednotky dále. Jak bylo řečeno, u volání nebo SMS to není nic neobvyklého, takto se chovají tarify od nepaměti. U dat je to novinka.

Prakticky bez změny

V podstatě se tedy nic nemění. Pokud zákazník nebude chtít další data, musí si stejně jako dosud sám nastavit, že po vyčerpání limitu z tarifu další data automaticky nechce. Případně si může koupit další balíček v rámci měsíce a ušetří. Dokupování dat totiž není nejlevnější. U nižších tarifů Smart stojí 1 MB korunu a účtuje se po 50MB balíčcích. U tarifů RED stojí korunu 5 MB a balíček má velikost 250 MB.

Samostatné balíčky, které je nutné individuálně objednat, jsou výhodnější. U tarifů Smart stojí 250 MB 99 korun, u tarifů RED dostanou zákazníci za stejnou cenu dokonce 1 GB dat.

Jako u volání

Vodafone v podstatě vymyslel fintu, jak obejít nařízení ČTÚ tak, že bude asi jen obtížně napadnutelné. Data se totiž chovají stejně jako volání a SMS, kde se po vyčerpání volných jednotek v tarifu služba také neukončí a automaticky se účtuje podle ceníku za jednotlivé jednotky. To je běžné a nikdy to nikdo nerozporoval.

Na druhou stranu by jistě férovější byla možnost, kdy by po překročení limitu v tarifu prostě data vypnul a zákazník by si sám musel objednat další. Mimochodem, dosud běžná praxe, že data běžela dál ale s nižší rychlostí, není ve světě úplně běžná, operátoři po překročení limitu data vypínají.

Kdo si dokupování vypnul, je bez starostí

Podle vyjádření Vodafonu zákazník, který si již službu automatického dokupování dat vypnul, ji bude mít vypnutou i nadále a nic se pro něj nemění (po vyčerpání datového limitu se rychlost připojení sníží na 20 kbps a data zpoplatněna nejsou). Ostatní zákazníci by si měli na novou službu dávat pozor. Operátor je na ni upozorní pomocí SMS. Pro současné zákazníky platí změny až od 6. ledna.