Od pátku 19. března 1999 se mohou zákazníci Paegasu dovolat i v pražském metru!

Od dnešního dne mohou všichni uživatelé mobilních telefonů GSM volat a přijímat hovory v rámci zkušebního provozu i v prostorách pražského metra. V první fázi bude signál GSM dostupný ve stanicích: I. P. Pavlova, Můstek a Muzeum, tedy na místech s nejvyšším provozem, a do budoucna by se měl postupně rozšířit i na další stanice metra. "RadioMobil jako první mobilní telekomunikační společnost v ČR měl již v roce 1996 - tedy téměř před 3 roky - v rámci nabídkového řízení na licenci pro druhého operátora GSM, zpracovaný koncept pokrytí pražského metra. Jiní operátoři v té době provozovali již pět let mobilní komunikace v České republice a podobný koncept či samotnou realizaci pokrytí svým zákazníkům nepřinesli," vysvětlil generální ředitel společnosti RadioMobil, Klaus Tebbe.

Na budování pokrytí v prostorách pražského metra tentokrát spojili své síly oba čeští operátoři - RadioMobil a Eurotel. "Jak dnešní naše spolupráce dokazuje, otázka pokrytí již přestala být konkurenční výhodou a jakýmkoliv rozlišovacím faktorem mezi operátory GSM v České republice. Z toho důvodu považujeme za důležité soustředit se nyní na udržení naší pozice vedoucího světového operátora v nejmodernějších službách přinášejících uživatelský komfort zákazníkům služeb Paegas," dodal Klaus Tebbe.

Pokrytí v metru přitom není zdaleka samozřejmostí ani v zahraničí. "Naše společnost přizvala k realizaci konkurenčního operátora, aby bylo možné náklady na vybudování pokrytí metra snížit. Spolupráce mezi RadioMobilem, druhým operátorem a Ministerstvem vnitra vyústila v tento významný projekt," zdůraznila tisková mluvčí RadioMobilu, Tereza Kakosová a dále uvedla: "Česká republika tímto krokem opět prokázala, že patří mezi přední země na světě v oblasti mobilních komunikací, protože zavolat v metru si mohou majitelé mobilních telefonů jen v několika mále městech v Evropě."

Akciová společnost RadioMobil je operátorem sítě GSM s názvem Paegas. Největším akcionářem společnosti jsou s 51% České Radiokomunikace a.s. a mezinárodní konsorcium CMobil, které je vlastníkem 49% akcií. CMobil přitom tvoří: největší světový operátor mobilních komunikací T-Mobil, italský operátor TIM, dále PVT, TMP a SKS.

V Praze dne 19. března 1999



