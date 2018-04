Od dnešního dne se změnil vydavatel Mobilu.cz. Jeho jméno zní Mobil Media a.s. a my všichni věříme tomu, že s ním napíšeme ještě tisíce článků. Zároveň víme, že s novým vydavatelem dojde i k posílení redakčního týmu a můžeme očekávat další pozitivní změny.Po včerejším článku o výsledcích souboje Eurotel - RadioMobil se dnes zamýšlíme nad tím, jak narůstají počty zákazníků našich operátorů. Podívali jsme se také na to, jak se mění pozice výrobců mobilních telefonů na světovém trhu, který do jisté míry odpovídá i vývoji v ČR, což dokumentují i výsledky ankety o Mobil roku.