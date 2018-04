Óčko už můžete sledovat i v mobilu

Operátoři dnes představili na Invexu hned několik forem televizního vysílání do mobilních telefonů.

S rychlostmi dat, které umožňují sítě třetí generace už není problém sledovat ani televizi přes internet. Problém je jenom v nedostatku zařízení, která zvládají rychlá data, případně nový formát digitální televize.

Eurotel, ve spolupráci s Telecomem prezentoval především hudební stanici Óčko, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout jak na počítači pomocí rychlého internetu HSDPA od Eurotelu, tak přes testovací Nokii 7710, která jako jedna z mála telefonů zvládá technologii digitálního vysílání DVB-H.

T-Mobile představil také digitálního vysílání do mobilních telefonů pod názvem Televize do kapsy. Používá stejnou technologii DVB-H. Pilotní projekt by měl začít v druhé polovině příštího roku. V testovacím provozu na veletrhu tak mohou návštěvníci vidět v mobilu VyVolené, ČT24 a nebo hitparádu televize Prima, t-music.

Technologie DVB-H je obdobou klasického digitálního vysílání DVB-T, tedy běžného terestriálního šíření signálu. Digitální vysílání představuje přenos digitálních dat prostřednictvím rádiových vln. Vysílání přitom probíhá mimo datové sítě operátorů na jiných frekvencích.

Klasické digitální televizní vysílání DVB-T, začalo v České republice minulý pátek. V poledne 21. ríjna začaly České radiokomunikace vysílat ČT1, ČT2 a zpravodajskou stanici ČT24, soukromou Novu a pět stanic Českého rozhlasu.



