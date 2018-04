Óčko už bude ve většině chytrých telefonů, bez omezení a zdarma

Spuštění aplikace je naplánováno na 1. června. Prvních čtrnáct dní bude android verze exkluzivně dostupná pouze pro Samsung Apps, potom už bude volně k dispozici pro všechny ostatní telefony.

Óčko v iPhonu Jak naladíte hudební televizi na iPhonu?

Změn se dočkal také grafický vzhled aplikací, který je nyní na všech zařízeních stejný.

"K dispozici bude šest druhů kvality dle rychlosti internetu, elektronický program a v budoucnu i video archiv doplněný o redakční obsah webu www.ocko.tv," říká šéf techniky Óčka Lukáš Hnilička.

Podle úspěchu aplikace pro iPhone, kterou si za rok stáhlo 43 tisíc lidí, Óčko předpokládá, že by mohlo v budoucnu co do počtu uživatelů předběhnout i Českou televizi s aplikacemi ČT24 a ČT4 Sport.

"Bude to takový souboj Davida s Goliášem, ale jsem přesvědčen, že nová média ve spojení s naším typem televize jsou pro diváky mnohem zajímavější," dodává Hnilička.