Óčko a dopravní kamery na novém portálu Eurotelu

První příjemné překvapení, které čeká uživatele portálu Eurotel Live! 3G je nižší cena za jeho používání. Až do 28. 2. 2006 bude cena za surfování po zpoplatněných stránkách Eurotel Live! 3G jen 0,05 Kč/kB, což je oproti standardní ceně 0,30 Kč/kB velký rozdíl. Nesmíte ovšem zapomenout, že datové přenosy jsou u 3G WAPu o něco vyšší.

Cena za starý Eurotel Live! zůstává stejná. Ten také bude fungovat souběžně s novým portálem. Každý z nich nabízí něco trochu jiného a nový portál na adrese http://3g.eurotel.cz lze použít jen s novými 3G telefony.

3G iDNES

Hned jako první položku na portálu najdete zprávy, přesněji odkaz na část portálu, kde naleznete speciálně upravenou mobilní variantu iDNES. Najdete zde vše, na co jste z internetového iDNES zvyklí - tedy i Mobil.

Všechny části portálu nabízejí stejné články jako ve své internetové podobě, jen jsou upraveny tak, aby se daly na mobilním telefonu dobře prohlížet. Články jsou přitom opatřeny i zmenšenými obrázky.

3G Óčko

UMTS od Eurotelu také přináší streamovanou verzi TV Óčko speciálně upravenou pro mobilní telefony. Oproti standardnímu Óčku zde naleznete v rohu logo portálu Eurotel Live!, což je také jediný rozdíl (vedle rozlišení), který zde oproti televiznímu Óčku najdete. Óčko zde vysílá samozřejmě 24 hodin denně.

Při našich testech bylo vysílání Óčka plynulé, nicméně občas se dostavovalo charakteristické rozčtverečkování obrazu a dočasná ztráta zvuku. TV Óčko ve svém mobilu můžete sledovat za poplatek 20 Kč/24 hodin a telefony zvládají i celoobrazovkový režim.

3G Zábava

Další sekcí jsou hry – jedná se o propracovanější Java hry, které mají často velikost i více než 200 kB. Přes UMTS se však stahují poměrně rychle. Pravdou je, že prozatím jsou v této sekci všehovšudy jen tři hry. Časem velmi pravděpodobně přibudou další. Už během dnešního dne se jich tam pár nových objevilo. Java hry si samozřejmě můžete stahovat i na starém portálu Eurotel Live!



Sekce zábava obsahuje jen několik málo odkazů. Asi není třeba zdůrazňovat, že mezi ty nejnavštěvovanější bude patřit rozsáhlá fotogalerie časopisu Playboy a nebo série erotických videí. Ty trvají až okolo dvou minut a oko diváka dokáží náležitě zaujmout. Nabídka videí je však oproti nabídce Playboye poněkud strohá.

3G hudba

Možná si ještě někteří z vás vzpomenou na službu Eurotel Jukebox. Služba, za kterou byl ve světě Eurotel spolu se společností Chaoticom, která toto řešení dodala, poměrně oceňován, se v praxi příliš neuchytila. Nyní však přichází Jukebox v novém – již není třeba instalovat žádné speciální aplikace do mobilu, ani používat proprietární hudební formáty.

Stažené skladby jsou ve formátu AAC+ a můžete si je přehrát přímo na mobilu. Jednotlivé písničky stojí buď 20 Kč u starších skladeb nebo 29 Kč u novinek. Platíte za jedno stažení, přičemž staženou písničku budete moci přehrávat pouze a jen v tom mobilu, do kterého jste jí stáhli. Přehrání skladby mimo telefon nebude možné.

Vedle služby Jukebox obsahuje sekce Hudba i řadu dalších zajímavých oblastí – vedle opravdu rozsáhlého výběru z reálných vyzváněcích tónů zde najdete také různé hitparády, zprávy ze světa pop music apod.

3G video

Jednou z předností UMTS jsou relativně rychlé datové přenosy. To je samozřejmě ideálně využitelné pro stahování videí a videostreaming. Eurotel si tak pro vás již od počátku přichystal řadu zajímavých videí z oblasti sportu, erotiky, komiksů , ale také nejpopulárnějších záznamů z VyVolených nebo záznamu předpovědi počasí stanice Meteo TV.

3G Dopravní kamery

Poslední součástí portálu Eurotel Live! 3G je sekce Praktické, ta obsahuje vedle standardních věcí známých ze starého Eurotel Live! zejména velice zajímavou službu on-line sledování dopravních kamer v Praze. Více než 50 kamer, které Magistrát hlavního města instaloval na nejfrekventovanějších dopravních tazích v Praze, můžete nyní sledovat přímo ze svého mobilu v reálném čase.

Cena 1 Kč/min je prozatím akční. Kromě sledování obrazu z konkrétní kamery můžete sledovat také jednu z osmi vybraných sekvencí různých kamer. Tyto sekvence reflektují nejčastější průjezdy Prahou jako je průjezd po magistrále, nábřeží apod. Jen je trochu škoda, že pro mimopražské a pro ty, co se v Praze moc nevyznají, chybí u těchto tras popis rozmístění jednotlivých kamer. Pokud tedy z obrázku hned nepoznáte, kde kamera stojí, tak vám je tato obrazová informace k ničemu.

Eurotel Live! 3G v praxi

Portál Eurotel Live! 3G je určitě tím, co dává UMTS v mobilu alespoň nějaký smysl. Zatímco videotelefonie je velmi úzce specifická aplikace, tak portál díky dopravním kamerám, Óčku, předpovědi počasí z Meteo TV a téměř kompletní mobilní variantě portálu iDNES dokáže oslovit téměř každého. Zejména pak při současných promo cenách.

Nicméně je tu i několik věcí, co by se daly portálu vytknout. První z nich je až přílišná velikost některých stránek samotného portálu – 30 až 60 kB je přeci jen na WAP hodně. Z nejasného důvodu má portál Eurotel Live! 3G také významné prodlevy mezi kliknutím na odkaz a zahájením stahování dat. Týká se to sice pouze navigace po portálu, ale tyto prodlevy se pohybují v průměru okolo šesti sekund, což je opravdu hodně.

Tento problém se týká všech UMTS telefonů a je někde na straně portálu – tj. není chyba ani v UMTS a ani u vašeho telefonu. Eurotel o tomto problému již ví a jeho technici se jej snaží urychleně řešit. Příčina však zatím není zřejmá, protože třeba starý portál Eurotel Live! přes UMTS a stejné APN WAP funguje rychle a bez problémů.

Poslední výtka na adresu portálu pak směřuje k jeho nepřehlednosti. Na řadu věcí vedou odkazy z více částí portálu, což působí poněkud nepřehledně a než se dostanetek řadě věcí, tak si pořádně zaklikáte. Například obraz z dopravní kamery získáte až po sedmém kliknutí (pokud vycházíte z titulní strany na 3g.eurotel.cz).

Nic to však nemění na tom, že nový portál má zákazníkům co nabídnout a Eurotel ho na rozdíl od starého portálu Juice zcela nepohřbil vysokými cenami, ale naopak vytvořil dostatečně lákavou nabídku k tomu, aby jej někdo i používal.