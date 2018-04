Ochutnávka Vodafonu: měsíc konzumujte zdarma

Datový tarif Připojení na dlouho – 200 Kč (do 15 MB), do 750 Kč (45 MB a více) Datový tarif Připojení na stálo – 650 Kč Víkendové hovory – 175 Kč Víkendové SMS – 105 Kč MMS – 105 Kč (15 MMS každý měsíc do všech sítí) Vodafone MMS – 50 Kč (15 MMS v rámci Vodafonu) Program kamarádi – od 175 do 285 Kč Program na pevnou – 530 Kč Program na pevnou mimo špičku – 240 Kč Extra nabito – 11,90 do 210 Kč WAP – 50 Kč (40 minut připojení na měsíc, 1,25 Kč za minutu)