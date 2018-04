Ochranná fólie pro Clié NR70

Fólie je dodávána v samostatném balení po jednom kuse. Takže zapomeňte na to, jako tomu bylo u některých jiných fólii, že v balení, které si objednáte, dostanete fólií deset a budete mít na několik let vystaráno. Fólie je umístěna v balení, na kterém je stručná specifikace a návod na nalepení (lepte na displej

Vlastní fólie mi nejvíce připomíná Scotch pásku, protože má nádech do trochu mléčné barvy a tím bohužel trochu snižuje kontrast při vypnutém podsvícení displeje (při zapnutém je vše OK). Navíc její povrch je sametově matný, což má za výhodu to, že displej se neleskne a dobře se na něj píše. V psaní to poznáte tak, že stylus tolik neklouže, ale klade malý odpor, což vede k tomu, že máte daleko větší zpětnou vazbu, jak tlačíte na displeje a jak dobře se budou rozpoznáv

Ochranná fólie by měla být nedílnou součástí PDA těch, kteří hodně pracují stylusem, nebo občas ani ten stylus nepoužívají. Podle nadpisu na balení, kde je napsáno: the accessories you must buy – což v překladu znamená - příslušenství, které musíte koupit! Není k tomu co jiného dodat!