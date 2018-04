Ochrání vás nová pravidla před zákeřnými dialery?

Zástupci firem v loňském září ustanovili dialerovou komisi, která hledala řešení vyhovující všem operátorům na tuzemském trhu. "Výsledkem by mohl být určitý kodex, který budou všichni dodržovat. Konkrétní technické řešení však určí komise," řekl tehdy předseda APVTS Svatoslav Novák.

Dnes jsou pravidla už na světě, a po necelém roce vstupují v platnost. Jaká jsou a opravdu mohou situaci zlepšit?

Podle zástupců spotřebitelů a odborné veřejnosti je nasnadě mnohem jednodušší řešení. "Nejjednodušší by bylo standardně zakázat volání na linky se zvláštním tarifem 976. A jejich používání by si aktivoval jen ten, který by je chtěl využívat," řekl publicista Jiří Nápravník na tématickém kulatém stole, který uspořádal Český Telecom.

To však podle zástupců operátorů naráží na technické a legislativní problémy. "Podle telekomunikačního zákona musí operátoři poskytovat služby neustále a nepřetržitě," řekl předseda APVTS Svatoslav Novák.

Jaká jsou nová pravidla pro boj s podvodnými dialery?

Prvním krokem k zabezpečení před podvodným volání a přesměrováním je smlouva, kterou uzavře operátor s poskytovatelem služeb. Ta musí obsahovat následující podmínky:

omezení dálky volání tak, že cena nebo délka jednoho volání dosáhne maximálně 4200 korun a nebo 60 minut

volání nesmí být uskutečněno na základě nepřesných nebo klamavých informací

volající musí být předem informován o tom, že se jedná o službu se zvýšeným tarifem

zobrazení ceny včetně DPH za minutu písmem ve velikosti minimálně 16 bodů v kontrastní barvě k podkladu

jednotková cena musí zůstat na obrazovce po celou dobu spojení

zobrazení podmínek pro použití služby v českém jazyce, a to včetně jména, sídla a kontaktu na firmu poskytující obsah