Ochrana Nokia Comes With Music jde snadno a legálně prolomit

Služba Nokia Comes With Music je jedním z řady způsobů šíření hudby, který používá DRM ochranu proti pirátskému šíření muziky. Prakticky ochrana totiž znamená, že zakoupenou hudbu si lze poslechnout pouze na omezeném množství zařízení. U Comes With Music si tak můžete legálně stažené skladby poslechnout pouze na mobilním telefonu, se kterým jste si službu zakoupili, a také na svém počítači. Pokud ale vyměníte mobil, chcete hudbu poslouchat v samostatném hudebním přehrávači, nebo ji dokonce vypálit na CD, máte smůlu – DRM ochrana vám to nedovolí.

Tento problém řeší aplikace TuneBite, která snadno a rychle vaši hudbu DRM ochrany zbaví. A týká se to jakékoli chráněné hudby, nejen té stažené v rámci Comes With Music. Program stojí 20 eur a jeho použití v daném případě není rozhodně nijak v rozporu se zákonem. Podle něj totiž má každý, kdo si zakoupil kopii hudebního díla, právo na její osobní využití a může si za tímto účelem pořídit kopii. Program TuneBite tak prakticky dělá to, že danou skladbu přehraje a zároveň ji opět nahrává a ukládá na disk – tentokrát již ale bez digitální ochrany. Prakticky je proces shodný s tím, jako když jste na starém "dvojčeti" kopírovali kazety. Obdobného výsledku byste také dosáhli v případě, že byste zvukový výstup telefonu připojili na vstup nějakého nahrávacího zařízení a puštěnou hudbu opět nahráli.

TuneBite ale vše zvládá doslova během několika desítek sekund a odpadá jakákoli složitá manipulace. Program se nesnaží prolomit samotnou DRM ochranu, jak se o to snaží někteří hackeři – jednoduše pořizuje naprosto legální kopii zvukového díla. Proto se při jeho používání uživatelé nemusí obávat, že by se dostali do křížku se zákonem.

Služba Nokia Comes With Music nabízí možnost v rámci ročního paušálu stáhnout libovolné množství hudby, kterou navíc i po skončení ročního období může uživatel nadále bez problémů poslouchat. Proti neoprávněnému šíření je ale tato stažená hudba chráněna pomocí standardu DRM a její použití je možné pouze na mobilním telefonu, se kterým byla služba zakoupena, a na počítači, se kterým tento telefon synchronizujete. Tento způsob ochrany je mnoha uživateli kritizován, protože se domáhají svého práva legálně zakoupenou hudbu přehrávat v libovolném zařízení. Existence programů, jako je TuneBite, pak pouze dokazuje praktickou nesmyslnost používání DRM a měla by donutit nejen Nokii k tomu, aby se nad dalším používáním ochrany zamyslela.

Běžnému uživateli, který si hudbu zakoupí legálně, totiž DRM ochrana jen komplikuje život, tomu, kdo hodlá hudbu krást, pak DRM ani další způsoby ochrany v daném činu prakticky nezabrání. Přitom právě Comes With Music dokazuje, že za snadno dostupnou a přiměřeně levnou hudbu uživatelé rádi zaplatí a nebudou tak podporovat piráty.