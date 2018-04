VIDEO: Speciální postřik udělá váš mobil vodotěsným

Ochranná vrstva Aridion je tisíckrát tenčí než lidský vlas, nijak tedy neovlivňuje vzhled ani mechanické vlastnosti předmětu, který pokryje. Lze ji tak nanést i na finální výrobek, který není nutné zpětně demontovat na jednotlivé komponenty. Může pokrývat nejen mobilní telefon, ale i tablety, počítače či sluchátka pro nedoslýchavé. Využití je opravdu široké.

Jediným omezením jsou jen rozměry předmětu. K nanášení ochranné vrstvy totiž dochází ve vakuové komoře. Takto ošetřený předmět pak vyniká vysokou odpudivostí vody a je chráněn i před vlhkostí a případnou následnou korozí komponent. Dopadající voda z povrchu lehce steče či vytvoří drobné kuličky.

Společnost však nedoporučuje předměty opatřené touto ochrannou vrstvou přímo nořit do vody. A to i přesto, že některé výrobky to při testech přečkaly bez jakéhokoliv poškození.

P2i není první společností, která nabízí ochranu mobilních telefonů před vodou. Oproti v Americe sídlícím společnostem Liquipel a HzO ji však nyní hodlá uvést komerčně ve velkém měřítku. Ochrannou vrstvu Aridion vyvinul Dr. Stephen Coulson v rámci svých příprav na doktorát.